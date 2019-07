Wer Richtung Süden fährt, braucht heute Geduld: Vor dem Gotthardtunnel staut sich der Verkehr auf einer Länge von 7 Kilometern.

Die Wartezeit auf der A2 zwischen Amsteg und Göschenen beträgt gut eine Stunden.

Auch vor dem Südportal ist wegen des Rückreiseverkehrs mit Wartezeiten von einer Stunde zu rechnen.

Bereits am frühen Samstagmorgen stockte es vor dem Gotthard-Nordportal: Die Kolonne war nach 6 Uhr zwölf Kilometer lang – und den ganzen Vormittag über nie kürzer als zehn Kilometer. Die Wartezeiten betrugen rund zwei Stunden, wie der Verkehrsdienst TCS mitteilte.

Als Alternative zum Strassentunnel steht den Reisenden auch die Strasse über den Gotthardpass zur Verfügung. Wartezeiten gab es am Samstagvormittag auch beim Zoll in Chiasso.

Beginn der Sommerferien

Grund für den Stau sind die Sommerferien: An diesem Wochenende begann im Kanton Zürich, dem bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen sowie in den nördlichen Provinzen Hollands die lange Sommerferienperiode. In den meisten Schweizer Kantonen hatten die Sommerferien bereits vor einer Woche begonnen.