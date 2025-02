Der Begriff «Doula» ist bislang vor allem vielen Schwangeren und ihren Partnern bekannt.

Doula stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet so viel wie «Dienerin der Frau». Doulas begleiten schwangere Frauen auf ihrem Weg in die Mutterschaft. Sie haben keine medizinische Ausbildung und ersetzen weder Hebamme, noch Arzt. Das Rüstzeug für ihre Tätigkeit eignen sie sich während eines zwölftägigen Kurses an. Danach begleiten sie Mütter oder Eltern vor, während und manchmal auch nach der Geburt ein Stück des Weges.