In einer Firma in Flums/SG ist es am späten Donnerstagabend zu einem Brand gekommen.

Schädliche Gase drohten auf dem Firmengelände aufgrund eines technischen Defekts auszutreten, weswegen ein Sirenenalarm ausgelöst wurde.

Wegen starker Rauchentwicklung warnten die Behörden die Bevölkerung in den Gemeinden Flums und Walenstadt.

So sollte die Bevölkerung in Flums und Walenstadt Fenster und Türen schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abschalten, die Nachbarn informieren und das betroffene Gebiet weiträumig umfahren.

Nach aktuellen Erkenntnissen sei Schmelze aus einem Ofen ausgetreten und in den umliegenden Bereich innerhalb der Firma gelangt, sagte der Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen, Milo Frey. Es habe die Möglichkeit bestanden, dass schädigende Gase entweichen. Personen seien keine verletzt worden. Während für Flums und Walenstadt inzwischen Entwarnung gilt, dauert der Einsatz vor Ort an. Laut Polizeisprecher ist ein Sachschaden in Millionenhöhe zu erwarten.

Die Firma Flumroc produziert Steinwolle und verwendet dazu grosse Öfen.