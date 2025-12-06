In der Nacht auf Samstag hat im Kanton Appenzell nahe Herisau die Erde gebebt.

Der Schweizerische Erdbebendienst der ETH Zürich (SED) registrierte zunächst eine Stärke von 3.0 auf der Richterskala. Die Zahl wurde nach manueller Auswertung auf 2.9 gesenkt.

Damit war das Beben in den Regionen Herisau und St. Gallen leicht bis deutlich spürbar, da das Epizentrum gemäss SED in der Nähe dicht besiedelter Gebiete liegt.

Schäden seien bei dieser Stärke in der Regel nicht zu erwarten. Die Angaben zum Erdbeben seien vorläufig – noch hätten Seismologen sie nicht überprüft.

Der SED registriert in der Schweiz und im benachbarten Ausland durchschnittlich drei bis vier Erdbeben pro Tag – das sind 1000 bis 1500 Beben pro Jahr. Verspürt werden von der Bevölkerung tatsächlich etwa 10 bis 20 Erschütterungen ab Magnituden ab 2,5 pro Jahr.