- Ein 58-jähriger Tesla-Fahrer hat am Samstagmorgen auf der Autobahn A1 ein stehendes Polizeiauto mit Blaulicht übersehen.
- Bei der Ausfahrt Münchwilen TG kam es zu einem Zusammenstoss, bei dem grosser Sachschaden entstand.
- Verletzt wurde beim Unfall am Samstagmorgen kurz vor 6 Uhr niemand.
Ein Polizist, der den Verkehr regelte, habe jedoch dem Auto ausweichen müssen, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilte. Der Sachschaden beträgt über 100'000 Franken. Die genaue Unfallursache wird ermittelt.
-
Bild 1 von 6. Der Crash ereignete sich auf der A1 bei der Ausfahrt Münchwilen im Kanton Thurgau. Bildquelle: SRF.
-
Bild 2 von 6. Der Unfall verursachte laut Polizeiangaben Sachschaden in Höhe von 100'000 Franken. Bildquelle: SRF.
-
Bild 3 von 6. Verletzt wurde niemand. Es war allerdings knapp: Ein Polizist musste dem heranbrausenden Auto ausweichen. Bildquelle: SRF.
-
Bild 4 von 6. Der Tesla scheint weniger schwer beschädigt zu sein. Bildquelle: SRF.
-
Bild 5 von 6. Der heftige Aufprall verteilte Autoteile über beide Spuren der Autobahn. Bildquelle: SRF.
-
Bild 6 von 6. Eigentlich war der entsprechende Autobahnabschnitt wegen eines vorhergehenden Unfalls gesperrt. Bildquelle: SRF.
Abgeklärt wird auch, ob der Tesla-Fahrer zum Unfallzeitpunkt den autonomen Fahrmodus nutzte, wie ein Sprecher der Thurgauer Kantonspolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.
Der Autobahnabschnitt zwischen Münchwilen und Matzingen TG war zum Zeitpunkt des Unfalls aufgrund eines vorhergehenden Unfalls gesperrt. Das Polizeiauto, in welches der 58-jährige Autofahrer krachte, diente der Markierung der gesperrten Spuren.