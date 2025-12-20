Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

Ein 58-jähriger Tesla-Fahrer hat am Samstagmorgen auf der Autobahn A1 ein stehendes Polizeiauto mit Blaulicht übersehen.

Bei der Ausfahrt Münchwilen TG kam es zu einem Zusammenstoss, bei dem grosser Sachschaden entstand.

Verletzt wurde beim Unfall am Samstagmorgen kurz vor 6 Uhr niemand.

Ein Polizist, der den Verkehr regelte, habe jedoch dem Auto ausweichen müssen, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilte. Der Sachschaden beträgt über 100'000 Franken. Die genaue Unfallursache wird ermittelt.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 6. Der Crash ereignete sich auf der A1 bei der Ausfahrt Münchwilen im Kanton Thurgau. Bildquelle: SRF. 1 / 6 Legende: Der Crash ereignete sich auf der A1 bei der Ausfahrt Münchwilen im Kanton Thurgau. SRF

Bild 2 von 6. Der Unfall verursachte laut Polizeiangaben Sachschaden in Höhe von 100'000 Franken. Bildquelle: SRF. 2 / 6 Legende: Der Unfall verursachte laut Polizeiangaben Sachschaden in Höhe von 100'000 Franken. SRF

Bild 3 von 6. Verletzt wurde niemand. Es war allerdings knapp: Ein Polizist musste dem heranbrausenden Auto ausweichen. Bildquelle: SRF. 3 / 6 Legende: Verletzt wurde niemand. Es war allerdings knapp: Ein Polizist musste dem heranbrausenden Auto ausweichen. SRF

Bild 4 von 6. Der Tesla scheint weniger schwer beschädigt zu sein. Bildquelle: SRF. 4 / 6 Legende: Der Tesla scheint weniger schwer beschädigt zu sein. SRF

Bild 5 von 6. Der heftige Aufprall verteilte Autoteile über beide Spuren der Autobahn. Bildquelle: SRF. 5 / 6 Legende: Der heftige Aufprall verteilte Autoteile über beide Spuren der Autobahn. SRF

Bild 6 von 6. Eigentlich war der entsprechende Autobahnabschnitt wegen eines vorhergehenden Unfalls gesperrt. Bildquelle: SRF. 6 / 6 Legende: Eigentlich war der entsprechende Autobahnabschnitt wegen eines vorhergehenden Unfalls gesperrt. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Abgeklärt wird auch, ob der Tesla-Fahrer zum Unfallzeitpunkt den autonomen Fahrmodus nutzte, wie ein Sprecher der Thurgauer Kantonspolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Der Autobahnabschnitt zwischen Münchwilen und Matzingen TG war zum Zeitpunkt des Unfalls aufgrund eines vorhergehenden Unfalls gesperrt. Das Polizeiauto, in welches der 58-jährige Autofahrer krachte, diente der Markierung der gesperrten Spuren.