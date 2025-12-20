 Zum Inhalt springen

Bei Münchwilen TG Tesla kracht auf A1 in stehendes Polizeiauto

20.12.2025, 13:17

  • Ein 58-jähriger Tesla-Fahrer hat am Samstagmorgen auf der Autobahn A1 ein stehendes Polizeiauto mit Blaulicht übersehen.
  • Bei der Ausfahrt Münchwilen TG kam es zu einem Zusammenstoss, bei dem grosser Sachschaden entstand.
  • Verletzt wurde beim Unfall am Samstagmorgen kurz vor 6 Uhr niemand.

Ein Polizist, der den Verkehr regelte, habe jedoch dem Auto ausweichen müssen, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilte. Der Sachschaden beträgt über 100'000 Franken. Die genaue Unfallursache wird ermittelt.

  • Bild 1 von 6. Der Crash ereignete sich auf der A1 bei der Ausfahrt Münchwilen im Kanton Thurgau. Bildquelle: SRF.
    Polizeiauto mit eingeschaltetem Blaulicht nach Unfall auf Autobahn unter Brücke.
  • Bild 2 von 6. Der Unfall verursachte laut Polizeiangaben Sachschaden in Höhe von 100'000 Franken. Bildquelle: SRF.
    Beschädigtes Polizeiauto auf der Strasse.
  • Bild 3 von 6. Verletzt wurde niemand. Es war allerdings knapp: Ein Polizist musste dem heranbrausenden Auto ausweichen. Bildquelle: SRF.
    Kaputtes Polizeifahrzeug mit Frontschaden auf der Strasse.
  • Bild 4 von 6. Der Tesla scheint weniger schwer beschädigt zu sein. Bildquelle: SRF.
    Silbernes Auto im Graben neben der Strasse.
  • Bild 5 von 6. Der heftige Aufprall verteilte Autoteile über beide Spuren der Autobahn. Bildquelle: SRF.
    Autobahn mit verstreuten Trümmern nach Unfall.
  • Bild 6 von 6. Eigentlich war der entsprechende Autobahnabschnitt wegen eines vorhergehenden Unfalls gesperrt. Bildquelle: SRF.
    Polizeifahrzeug mit Verkehrszeichen unter dem Heck.
Abgeklärt wird auch, ob der Tesla-Fahrer zum Unfallzeitpunkt den autonomen Fahrmodus nutzte, wie ein Sprecher der Thurgauer Kantonspolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Der Autobahnabschnitt zwischen Münchwilen und Matzingen TG war zum Zeitpunkt des Unfalls aufgrund eines vorhergehenden Unfalls gesperrt. Das Polizeiauto, in welches der 58-jährige Autofahrer krachte, diente der Markierung der gesperrten Spuren.

