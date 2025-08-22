Wegen eines umgekippten Lastwagenanhängers in der Nähe von St. Gallen Winkeln ist es am Freitagnachmittag auf der Autobahn A1 zu einem langen Stau gekommen.

Auf der Fahrbahn lagen Fensterscheiben und Rahmen. Verletzt wurde niemand.

Gemäss der Polizei führte das Verhalten von zahlreichen Autofahrern zu chaotischen Zuständen.

Wegen des Unfalls sperrte die Polizei die Autobahn ab der Ausfahrt Gossau in Fahrtrichtung St. Margrethen. «Die Sperrung hatte einen Rückstau von rund 15 Kilometern zwischen Gossau und Wil zur Folge», sagte ein Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA und bestätigte damit einen Bericht von «Tagblatt-Online».

Legende: Die Polizei spricht von beträchtlichem Sachschaden. SRF

Dies führte zu chaotischen Zuständen auf der A1. Während Rettungskräfte versuchten, die blockierte Autobahn wieder freizumachen, seien zahlreiche Autofahrer mit haarsträubendem Verhalten aufgefallen.

Mitten im Stau setzten die Wehen ein

«Einige haben gewendet, andere sind in der Rettungsgasse rückwärts gefahren oder haben diese benutzt, um sich nach vorne zu schummeln. Dazu kamen unzählige Handys, die gezückt wurden, um Fotos und Videos zu machen», schildert Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen, gegenüber BRK News.

Die Polizei kündigte harte Konsequenzen an. Wer die Rettungsgasse missbraucht, auf der Autobahn wendet oder mit dem Handy filmt, kann vor der Staatsanwaltschaft landen – und muss mit einer saftigen Busse rechnen.

Besonders brisant: Mitten im Stau setzten bei einer hochschwangeren Frau die Wehen ein. Ein Rettungswagen, ein Notarzt und eine Hebamme eilten durch die Rettungsgasse und brachten die Frau rechtzeitig ins Spital. Dort sei das Kind gesund zur Welt gekommen. Schneider mahnt eindringlich: «Eine Autobahn ist kein Spielplatz. Wer abgelenkt ist oder die Rettungsgasse blockiert, gefährdet Leben.»

Legende: Ausgerechnet in der Feierabendzeit: 15 Kilometer Stau. SRF

Zum Unfall kam es kurz vor 15:40 Uhr, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilte. Der 63-jährige Chauffeur sei mit dem Anhänger auf die Seite gekippt. Dieser habe dann die Autobahn blockiert. Es sei ein beträchtlicher Sachschaden entstanden. Kurz nach 17:30 Uhr habe der Anhänger geborgen werden können.