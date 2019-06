Radium 226 ist ein natürliches radioaktives Element, das aus dem Zerfall des überall in der Erdkruste vorkommenden Uran 238 entsteht. Es hat eine Halbwertszeit (Zeitspanne, in der die Hälfte der Atome einer radioaktiven Substanz zerfallen) von 1600 Jahren. Das 1898 von Pierre und Marie Curie entdeckte Radium fand aufgrund seiner Leuchteigenschaften rasch vielseitige Verwendung in der Uhrenindustrie und wurde zur Behandlung von Krebs eingesetzt.