«Viele Menschen, die sich bei uns melden, befinden sich in einer emotional sehr aussergewöhnlichen und angespannten Situation. Das zeigt, dass die Kescha ein tragendes Element ist, das Menschen begleitet und unterstützt – damit Eskalationen nicht passieren. Eine Mutter etwa, die eine Fremdplatzierung ihres Kindes über sich ergehen lassen muss, ist im freien Fall. Sie braucht eine starke Unterstützung.



Auch ich persönlich nehme Anrufe entgegen, oftmals auch am Abend. Denn die Betroffenen in Notsituationen melden sich meist nicht zu den Bürozeiten. Das zeigt: Es braucht Kriseninterventionsstellen, die Menschen jederzeit abfangen, damit eine Situation nicht eskaliert und am Ende sogar Menschenleben gefährdet sind. Ich hoffe, die Kescha kann ihre Arbeit in ein, zwei Jahren einstellen. Denn es kann ja nicht sein, dass eine private Stiftung eine Aufgabe erfüllt, die eigentlich von den Behörden zu tun wäre.»