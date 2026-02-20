Fast zwei Meter Neuschnee innert sieben Tagen

Im Skigebiet Glacier 3000 bei Les Diablerets fielen in den letzten sieben Tagen über 184 Zentimeter Neuschnee, wie die Verantwortlichen melden.

Starker Wind führte zu Schneeverfrachtungen und bis zu vier Meter hohen Wechten. Die Kabine des Skilifts Tsanfleuron wurde komplett eingeschneit.

Seit Saisonbeginn summiert sich die Schneemenge auf über acht Meter.

Von Montag bis Mittwoch war der Betrieb der Luftseilbahn wegen starker Winde eingestellt. Seit Donnerstag laufen Vorbereitungen für eine Wiedereröffnung am Wochenende, abhängig von der Wetterlage.

Auf dem beliebten Ausflugsziel türmen sich derzeit enorme Schneemassen.

Die Mitarbeitenden sind intensiv mit der Räumung beschäftigt.

Der Blick von oben auf den Peak Walk offenbart dabei ein eindrucksvolles Winterpanorama.

Laut SRF-Meteorologe Roman Brogli türmen sich die Schneemengen in den höheren Lagen derzeit an mehreren Orten auf. «An einigen Orten sind es gar über drei Meter.» Eine solche Anhäufung von Neuschnee in relativ kurzer Zeit sei in dieser Höhe aber keine Seltenheit. «Im November hatten wir bereits eine Phase, bei der es innert weniger Tage über einen Meter Neuschnee in einer solchen Höhe gab.»

Von den Schneerekorden sei die aktuelle Schneedecke jedoch noch einiges entfernt: «Auf dem Säntis liegen aktuell 3.5 Meter Schnee. Im Rekordjahr 1999 war die Schneedecke dort über 8 Meter hoch.» In den kommenden Tagen dürfte sich die Lage zudem wieder entschärfen: Die steigenden Temperaturen werden die Schneemengen vielerorts voraussichtlich reduzieren.