Zwiebeln, geputzt und zu Zöpfen geflochten – so wird das namensgebende Gemüse am Berner Traditionsanlass verkauft. Dieses Jahr wurden insgesamt 30 Tonnen verkauft.

Legende: In Bern hat am frühen Montagmorgen der traditionelle Zibelemärit begonnen. An den Ständen wurden Zwiebeln in allen Formen verkauft: Zwiebelzöpfe, Zwiebelkränze, Zwiebelfiguren – und auch Zwiebelketten. Keystone/PETER KLAUNZER