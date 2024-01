Legende: Mitte-Präsident Gerhard Pfister. parlament.ch

Um die Kandidatur von Alain Berset als Generalsekretär des Europarats ist einiger Wirbel entstanden: So erinnerte etwa Mitte-Präsident Gerhard Pfister in einem Tweet an die Aussage Bersets, er sehe, was den Ukraine-Krieg angehe, bei «gewissen Kreisen» einen «Kriegsrausch». Auch, weil sich der Europarat klar gegen Russland positioniert habe, müsse dieser vor der Wahl von den Aussagen Bersets wissen, so Pfister.