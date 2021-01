Am 29. Januar 2021 wird Marco Cortesi sein Büro in der Polizeiwache Urania am Bahnhofquai räumen – nach fast 30 Jahren als Mediensprecher der Stadtpolizei Zürich. Coronabedingt sei es in diesen Tagen eher ruhig, sagt er im Abschiedsinterview mit Radio SRF. Aber: «Das kommt mir entgegen, dann habe ich mehr Zeit zum Aufräumen.» Während fast drei Jahrzehnten ist so einiges zusammengekommen, vor allem viele Erinnerungen.

Marco Cortesi Infochef Stadtpolizei Zürich Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Marco Cortesi, geb. 1956 in Samedan. Nach einer Lehre bei der Post begann er seine Karriere bei der Stadtpolizei Zürich. Zuerst als Streifenwagenfahrer, danach arbeitete er bei der Kriminalpolizei. 1992 wechselte er zur Medienstelle, die er ab 2007 leitete. Mit seinem Bündner Dialekt und dem charakteristischen Lispeln war er weit über die Zürcher Stadtgrenzen bekannt und informierte die Öffentlichkeit fast 30 Jahre lang über sämtliche Unglücksfälle und Verbrechen auf dem Stadtgebiet. Ende Januar 2021 geht Marco Cortesi in Pension.

Marco Cortesi...

und seine Meinung zu Zürich:

«Zürich ist dort, wo die Post abgeht. Dort ist etwas los, das ist noch heute so. Am Wochenende kommen 50'000 Leute in die Stadt von ÜBERALL her. Sie wollen Party machen und in den Ausgang. Zürich wird als Magnet auch bestehen bleiben. Medienchef sein in Zürich ist deshalb sicher der interessanteste Mediensprecher-Job in der Schweiz.»

...über den Jahrhundert-Kunstraub der Bührle-Bilder

«Da ist nicht alles rund gelaufen», erinnert sich Cortesi an den spektakulären Kunstraub im Februar 2008, bei dem vier wertvolle Bilder gestohlen wurden. Das Ausmass des Falls war ihm zuerst nicht bewusst. «Als der Kurator mir sagte, die Bilder seien etwa 400 Millionen Franken wert, dachte ich: Der ist nicht ganz ‹putzt›!» Cortesi liess sich dann vom Direktor des Kunsthauses eines Besseren belehren. Um einer extremen Lösegeldforderung der Räuber entgegenzuwirken, einigte man sich auf einen Wert von 180 Millionen Franken.

Bild 1 / 7 Legende: Dieser Raub ging in die Geschichte ein: Im Februar 2008 erbeuteten drei Täter vier Bilder aus der Bührle-Sammlung im Zürcher Seefeld im Wert von Hunderten Millionen Franken. Dass sie nicht noch mehr stahlen, lag am Gewicht der Bilder. Zwei Bilder wurden schnell gefunden, die anderen zwei konnten vier Jahre später in Belgrad sichergestellt werden. Keystone Bild 2 / 7 Legende: Drogen beschäftigten Marco Cortesi sowohl als Betäubungsmittelfahnder bei der Kripo als auch später als Mediensprecher. So präsentierte er im Juli 2018 den Fund von über 330 Kilogramm Haschisch und Marihuana. Keystone/Christian Merz Bild 3 / 7 Legende: Spektakulärer Einsatz: Im September 2010 stieg ein Demonstrant auf einen Kran. Schliesslich konnten Polizei und Rettungskräfte den Mann zum Aufgeben bewegen. Keystone Bild 4 / 7 Legende: Der wohl berühmteste Polizeisprecher der Schweiz schaffte es auch auf die Theaterbühne: Im Freilichttheater «Trittligass» wurde er von Walter Andreas Müller parodiert. Im Film «Mein Name ist Eugen» spielte der ehemalige Pöstler einen Briefträger. Die Bekanntheit nahm er meistens gerne in Kauf. ZVG Bild 5 / 7 Legende: Ein Meer von Mikrofonen vor sich zu haben, gehörte zum Alltag von Marco Cortesi. Wie viele Interviews er im Lauf der letzten 30 Jahre gegeben hat, vermag er nicht zu sagen. Schätzungsweise wohl mehrere Tausend. Keystone Bild 6 / 7 Legende: Mehr Blumen als Beni Thurnheer habe er am Sechseläuten erhalten, erzählt Marco Cortesi gerne und nicht ohne Stolz. Seine Beliebtheit freue ihn, seinen «Promi-Status» habe er hingegen nicht gesucht. So erhalte er zwar jederzeit einen guten Platz im Restaurant, neben dem Fussgängerstreifen eine Strasse zu überqueren, liege allerdings nicht drin. Keystone Bild 7 / 7 Legende: Marco Cortesi geht mit «einem lachenden und zwei weinenden Augen». Nebst seiner neu gegründeten Kommunikations-Firma will er sich auch wieder vermehrt alten Leidenschaften widmen: Golf spielen, Skifahren, Velofahren oder Bergwandern. Was er nicht will: Mehr arbeiten als bis jetzt. SRF

...über das Drogen-Elend auf dem Letten

«Es war ein Elend, das man sich heute nicht mehr vorstellen kann. Ich konnte mir aber auch nicht vorstellen, dass es ein Zürich gibt ohne «Needlepark». Für die Bewohner vom Kreis 4 und 5 war es eine sehr schwierige Situation. Überall lagen Leute und Spritzen herum, es wurde in Hauseingänge uriniert. Zum Glück zog die Politik an einem Strick und es wurde eine Lösung gefunden.»

...über die berüchtigten 1. Mai-Nachdemos in Zürich

«Der 1. Mai war immer schwierig. Jedesmal kam es zu Sachschäden von mehreren Hunderttausend Franken. Die Polizei war mehr oder weniger machtlos, aus der Politik kamen keine klaren Aufträge. Heute ist der 1. Mai kein Problem mehr. Das liegt einerseits an der veränderten Politik, andererseits hat die Polizei heute technisch viel mehr Möglichkeiten.»

...über seinen Promi-Status

«Den habe ich nicht gesucht, es hat sich ergeben. Ein Medienchef einer Stadtpolizei Zürich wird zwangsläufig zum Gesicht dieser Firma. Was mich wirklich freut: Von einem Grossteil der Journalisten werde ich geschätzt, auch auf der Strasse bei den Leuten merke ich das. Das hat nicht nur mit meiner Arbeit zu tun, sondern mit dem Team. Das macht die Hauptarbeit. Ich muss eigentlich nur den Penalty in ein leeres Goal schiessen, das schaffe ich dann meistens.»

...über fehlende Worte

«Als das Zunfthaus zur Zimmerleuten brannte, verlor ein Feuerwehrmann das Leben und ich sollte an die verbliebenen 25 Feuerwehrleute ein paar Worte richten. Dann stand ich vor Ihnen, erwachsene Männer mit schwarzen Gesichtern und Tränen in den Augen. Und ich merkte: Ich kann es nicht. Ich fand die richtigen Worte nicht. Das kommt vor, wenn man so betroffen und berührt ist.»

...über seine Zukunft

«Ich habe eine Firma gegründet, da geht es um Kommunikation allgemein und um Krisenmanagement im Besonderen. Meine Aufgabe wird dann hinter der Kamera und dem Mikrofon sein, als Berater. Ob das zum Fliegen kommt, kann man in der Corona-Zeit nicht sagen. Ich fühle mich aber vital und jung genug, dass ich noch etwas weitergeben könnte.»