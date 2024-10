Ein Entscheid des Thurgauer Verwaltungsgerichts betrifft das geplante Reka-Dorf in Kreuzlingen.

Das Baugesuch kann voraussichtlich bald eingereicht werden.

Die Reka-Genossenschaft plant für rund 30 Millionen Franken ein Dorf mit 70 Wohneinheiten.

Die Bagger fahren noch nicht sofort auf, aber das geplante Reka-Dorf hat eine wichtige Hürde genommen. Das Thurgauer Verwaltungsgericht hat eine Beschwerde abgewiesen, die den Gestaltungsplan betrifft. Zu diesem gehört unter anderem das Reka-Dorf. Dies meldet die Stadt Kreuzlingen, die den Gestaltungsplan ausgearbeitet hat.

Was ist ein Reka-Feriendorf? Box aufklappen Box zuklappen Die Schweizer Reisekasse (Reka) Genossenschaft betreibt in der Schweiz zwölf Feriendörfer. Sie richten sich an Familien: Das heisst, es gibt viel Infrastruktur und Angebote für Kinder sowie Betreuungsangebote. Normalerweise haben die Dörfer ein bestimmtes Thema. Zum Beispiel «Zirkus» im Feriendorf in Wildhaus SG oder «Goldgräber» in Disentis GR. Das Feriendorf in Kreuzlingen soll das Thema «Wasser» behandeln. Laut dem Reka-Chef sind die Feriendörfer beliebt und gut ausgelastet.

Zeitlich bleibt noch vieles unklar; das geplante Reka-Dorf wird noch weitere Hürden nehmen müssen. Zum Beispiel ist noch nicht klar, wann der Gestaltungsplan in Kraft tritt. Erst dann kann die Reka-Genossenschaft ein Baugesuch einreichen.

Auch Reka-Geschäftsführer Roland Ludwig kann noch nicht sagen, wann dies sein wird. Nur so viel: «Wir sind bereit, jetzt vorwärtszumachen und wollen zeitgerecht ein Baugesuch einreichen.»

Seit zehn Jahren in Planung

Seit 2014 versucht die Reka-Genossenschaft, am Bodensee ein Feriendorf zu realisieren. Damals hiess es noch optimistisch, ein solches Dorf solle in zwei bis drei Jahren gebaut werden. So schnell ging es dann nicht. Trotz der Unterstützung durch die Stadt Kreuzlingen und Thurgau Tourismus.

Legende: Die Reka-Dörfer richten sich an Familien und haben Themenschwerpunkte. Im Bild das Feriendorf in Urnäsch AR mit dem Thema «Bauernhof». Keystone/Christian Beutler

Zum geplanten Dorf in Kreuzlingen sagt Reka-Geschäftsführer Roland Ludwig: «Es wäre unser erstes Feriendorf direkt an einem See und zugleich auch in einer Stadt. Also ein neues Angebot für Familien in der Schweiz.» Geplant sind drei Gebäude mit 70 Wohneinheiten, Schwimmbad und Kinderspielräume für rund 30 Millionen Franken.

Reka will 100 Millionen Franken investieren Box aufklappen Box zuklappen Erst vor zwei Tagen hat die Reka-Genossenschaft bekannt gegeben, dass sie in den nächsten fünf Jahren 100 Millionen Franken in den Ausbau und die Erneuerung ihres Angebots investieren will. Bereits in diesem Zusammenhang wurde das Feriendorf in Kreuzlingen erwähnt, das neu gebaut werden soll.

Die Reka-Genossenschaft und die Stadt Kreuzlingen haben auf die kommende Woche eine Medienkonferenz angekündigt, an der weitere Informationen bekannt gegeben werden sollen.