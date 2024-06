Beschwerden gegen Wasserkraft - Strombranche-Präsident fordert Aufhebung von Beschwerderecht

Bei den 16 Projekten, auf die man sich am sogenannten Runden Tisch Wasserkraft geeinigt hat, seien nachträgliche Beschwerden nicht mehr legitim, meint Martin Schwab in der Samstagsrundschau von Radio SRF. Er fordert die Politik auf, in diesen Fällen das Verbandsbeschwerderecht aufzuheben.