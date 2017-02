Dem Schock folgte hektische Aktivität. An Schweizer Schulen wurden zahlreiche Reformen durchgeführt. Eine davon war, schon Kinder im Kindergarten spielerisch aufs Lesen und Schreiben vorzubereiten und spätestens in der Primarschule nur noch Standardsprache im Unterricht anzuwenden. Seither werden Leseschwache Schüler gezielt, integriert gefördert und die Sprachförderung findet in allen Schulfächern statt.