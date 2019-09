Zufriedenheit ist der häufigste Grund, weshalb Staatsbürger Wahlen fern bleiben – gemäss einer Studie der Universität Bern macht das rund einen Viertel der Stimmberechtigten aus. Gemäss der Studie sind die Zufriedenen die grösste Gruppe unter den Nichtwählern.

Mitverfasst hat die Studie der Politologe Adrian Vatter. «Das sind Leute mit gutem Einkommen, hohem Bildungsgrad, gut integriert. Aber: sie interessieren sich nicht für Politik. Sie sind nicht motiviert. Und interessant: Sie haben gleichzeitig ein sehr hohes Vertrauen in die politischen Institutionen, in die Parlamentarier, in den Bundesrat.»