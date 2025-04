Das Bundesamt für Statistik (BFS) veröffentlicht in Zusammenarbeit mit anderen Bundesstellen seit 1984 alle fünf Jahre Szenarien zur Bevölkerungsentwicklung in der Schweiz. Sie projizieren die künftige Bevölkerungsentwicklung in der Schweiz und in den Kantonen sowie die Entwicklung der Erwerbsbevölkerung und des Bildungsniveaus.

Die Bevölkerungsentwicklung hängt einerseits vom Geburtenüberschuss (Differenz zwischen Geburten und Todesfällen) und andererseits vom Wanderungssaldo (Differenz zwischen Einwanderungen und Auswanderungen) ab.