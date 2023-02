Zwei Gewerkschaften haben in den Niederlanden gegen den Staat geklagt, um Ärztinnen und Pflegern zu helfen, die von Long Covid betroffen sind. Sie vertreten über 1000 Personen. Es geht um finanzielle Überbrückung vom Staat, weil die Betroffenen zu wenig Geld zum Überleben erhalten, bis ihnen allenfalls eine Erwerbsunfähigkeitsrente zugesprochen wird. Die Gewerkschaften verlangen, dass jede Person 23'000 Euro erhält, bis die Schuldfrage abschliessend geklärt ist.

«Es ist nicht klar, wer daran schuld ist, dass die Leute so krank geworden sind. Es gab in den ersten Monaten der Pandemie nicht genug Atemschutzmasken und nicht genug Schutzanzüge», sagt der SRF-Mitarbeiter in Den Haag, Thomas Verfuss. Die Regierung gebe den Spitälern die Schuld, die ihre Angestellten nicht geschützt hätten und die Spitäler sagen, dass Katastrophenschutz Sache der Regierung sei. Am Freitag wird die Klage vor Gericht verhandelt.