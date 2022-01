In einer ersten Version hatten wir geschrieben, dass die beiden Unternehmen auch Testamente digital anbieten wollen. Das ist so nicht korrekt. Mit «digitaler Willensäusserung» – wie die Unternehmen in ihrer Mitteilung geschrieben hatten – ist nicht ein Testament gemeint, sondern eine rechtsgültige, digitale Unterschrift. Wir entschuldigen uns für den Fehler.