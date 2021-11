Der Schweizer Aussenminister Ignazio Cassis hat sich doch noch mit dem chinesischen Amtskollegen Wang Yi ausgetauscht.

Die beiden Aussenminister führten ein Telefongespräch, wie Cassis auf Twitter mitteilt.

Ein physisches Treffen war zuvor wegen einer Panne am Bundesratsjet geplatzt.

Es sei ein gutes Telefonat gewesen. Gesprächsthemen waren laut Cassis die Bedeutung des Multilateralismus, die Wiederaufnahme des Menschenrechtsdialogs und Chinas Verantwortung als Gastgeber der Olympischen Spiele für die Rechte der Athleten.

Cassis hatte seinen für Samstag geplanten Besuch in China nach einer Panne mit dem Bundesratsjet verschieben müssen. Die Maschine kehrte am Freitag kurz nach einem geplanten Tankstopp im sibirischen Nowosibirsk wegen technischer Probleme zum Flughafen zurück. Danach flog der Jet die Reisedelegation noch nach Moskau. Von dort kehrte die Schweizer Delegation aber unverrichteter Dinge in die Schweiz zurück.

Der geplante Dialog mit China soll laut dem Aussendepartement so rasch wie möglich nachgeholt werden. Cassis wollte mit Wang Yi im Rahmen des strategischen Dialoges über die bilateralen Beziehungen, aktuelle internationale Entwicklungen sowie Menschenrechte von Angesicht zu Angesicht sprechen. Den strategischen Dialog zwischen den beiden Ländern auf Aussenministerebene gibt es seit 2017.