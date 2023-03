Einschätzung von EU-Korrespondent Andreas Reich: «Maros Sefcovic hatte bei seiner Schweiz-Reise vor allem eine Neuigkeit im Gepäck. Die EU-Kommission will die Verhandlungen über die zukünftigen Beziehungen mit der Schweiz bis im Sommer 2024 abschliessen. Ein sehr ambitioniertes Ziel.

Denn trotz – laut Sefcovic – «exzellenter Atmosphäre» beim Fondue mit Bundesrat Cassis zeigt die EU in einer entscheidenden Frage weiterhin keine Kompromissbereitschaft: Will die Schweiz weiter am europäischen Binnenmarkt teilhaben, wird sie in vielen Bereichen auch EU-Recht anwenden müssen. Für die EU ist klar, dass darüber in letzter Instanz nur der Europäische Gerichtshof entscheiden kann.

Dieser Grundsatz ist in Brüssel sakrosankt. Daran hielt sie auch in den Verhandlungen mit Grossbritannien über die Umsetzung des Nordirlandprotokolls fest. Und es gibt zurzeit keine Anzeichen, dass die EU im Falle der Schweiz ihre Linie ändert.»