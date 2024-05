Per E-Mail teilen

Das Bezirksgericht Lenzburg hat einen 49-jährigen Mann wegen Mord zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt.

Ausserdem muss er seinen drei Kindern eine Genugtuung von je 75'000 Franken bezahlen.

Der Mann hatte seine Frau 2021 in Schafisheim (AG) erwürgt. Trotz Reanimation erlag die Frau mehrere Tage später im Spital ihren Verletzungen.

Die Verteidigung forderte eine Verurteilung wegen Totschlags und höchstens fünf Jahre Gefängnis. Mit seinem Urteil folgt das Gericht mehrheitlich den Anträgen der Staatsanwaltschaft.

Legende: Wegen des grossen Medienaufmarschs fand der Prozess des Bezirksgerichts Lenzburg im Gebäude der Kantonspolizei Aargau in Schafisheim statt. Keystone/Ennio Leanza

Die Tat geschah in der Nacht auf den 12. März im gemeinsamen Haus des Ehepaares in Schafisheim (AG). Der Angeklagte würgte seine Frau nach einem Streit während mehreren Minuten. Nachdem sie bewusstlos geworden war, verhinderte der 49-Jährige, dass die Kinder ihrer Mutter zu Hilfe eilen konnten. Die Frau starb ein paar Tage später im Spital an den Folgen der Tat.

Mann war krankhaft eifersüchtig

Der Gutachter diagnostizierte beim Täter einen schweren Eifersuchtswahn und eine Depression. Der 49-jährige Täter habe seine Frau laut Anklage stark kontrolliert. Zugespitzt habe sich dies ab Ende 2020. Via Smartphone hat er den Standort der 44-Jährigen kontrolliert und im Haus sowie im Auto Ton- und Bildaufnahmegeräte installiert.

Aus Angst, sie könnte ihn betrügen, verbot er seiner Frau, sich zu parfümieren und installierte Schlösser am Fenster des Schlafzimmers. Anfang März 2021 zog das spätere Opfer dann schliesslich zu ihren Eltern nach Wohlen.

Kinder hatten Angst um Mutter

Am 11. März kam die Frau zurück ins gemeinsame Haus in Schafisheim. Sie hatte sich mit Corona infiziert und wollte ihre Eltern nicht anstecken. Die Kinder hatten Angst um ihre Mutter und wollten in der Tatnacht mir ihr im selben Zimmer schlafen. Das erlaubt der Mann aber nicht.

Kinder blieben dem Prozess fern Box aufklappen Box zuklappen Die drei Kinder des Opfers sind heute zwischen 16 und 23 Jahre alt. Eigentlich war geplant, dass sie die Befragung des Vaters in einem Nebenzimmer mitverfolgen. Kurzfristig entschieden sie aber, dass sie dazu nicht bereit waren. Stattdessen verlas der Anwalt der Kinder während des Plädoyers einen Brief der Kinder. In diesem betitelten sie ihren Vater als kaltblütigen Mörder. Sie schrieben auch, dass sie ihm nicht vergeben können, deswegen auch ihren Nachnamen ablegen und stattdessen den Namen der verstorbenen Mutter annehmen möchten. «Was die Tat mit uns gemacht hat, ist unbeschreiblich, aber was unserer Mutter angetan wurde, wird keine Strafe der Welt wiedergutmachen.»

Stattdessen schlief das Ehepaar im Elternschlafzimmer. Als die Frau keinen Sex mit ihrem Mann haben wollte, eskalierte die Situation. Der Mann drückte sie aufs Bett und würgte sie bis zur Bewusstlosigkeit. Zwar wurden die Kinder durch den Aufschrei ihrer Mutter alarmiert. Weil der Angeklagte aber die Türe zum Schlafzimmer abgeschlossen hatte, könnten sie der Mutter aber nicht helfen. Erst als die Polizei vor Ort war, öffnete der Mann die Zimmertür.

Legende: Die 44-jährige Frau konnte reanimiert werden. Fünf Tage später starb sie aber. Ihr Gehirn wurde zu lange nicht mit Sauerstoff versorgt. (Symbolbild) Keystone/Matthias Balk

Der Mann bestreitet die Tat nicht. Vor Gericht betonte er aber, dass er die Tat nicht geplant habe. Er habe die Kontrolle verloren und es tue ihm leid. Sein Verteidiger plädierte deshalb auf Totschlag und verlangte höchstens fünf Jahre Freiheitsstrafe. Es sei eine Affekthandlung gewesen.

Die Staatsanwaltschaft sprach im Plädoyer hingegen von einer besonders skrupellosen Tat. Die Tötung und das Verunmöglichen von Nothilfe sei besonders niederträchtig. Darum sei die Tat als Mord einzustufen.