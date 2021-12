Mit Beginn der Corona-Pandemie ist in der Stadt Zürich eine bisher unbekannte Armut offensichtlich geworden. Zu Hunderten stehen Menschen Schlange, um Gratis-Lebensmittel zu ergattern. Wie eine Analyse der ZHAW zeigte, handelt es sich häufig um ausländische Personen, die in der Krise ihren Tieflohnjob verloren haben, unter ihnen auch viele Sans-Papiers. Sie haben keinen Zugang zu Sozialleistungen oder misstrauen den Behörden. Genau für sie hat das Sozialdepartement die «wirtschaftliche Basishilfe» entwickelt. In einer Notlage können sie direkt bei einer Hilfsorganisation wie der Caritas Geld erhalten. Die Stadt hat dazu im Rahmen eines Pilotprojekts von 18 Monaten Dauer zwei Millionen Franken zur Verfügung gestellt. Gemäss Angaben der Stadt sind bis Ende Oktober 49 Erwachsene und 24 Kinder mit rund 90'000 Franken unterstützt worden – bei der Hälfte von ihnen handelt es sich um Sans-Papiers.