Viele Leute haben Freude an den putzigen Nagern; Land- oder Waldbesitzer hingegen weniger. Denn Biber nagen gerne an Bäumen und fressen Äste. Dazu können sie Bäche stauen und Hochwasserschutzdämme untergraben, bis das Wasser überläuft und Wiesen oder Häuser überschwemmt werden. Doch der Biber ist auch ein sehr nützliches Tier. Laut einem Forschungsprojekt des Bundesamts für Umwelt trägt er viel zur Artenvielfalt bei. Als unermüdlicher Schaffer hat er etwa in Marthalen (ZH) ein Ökosystem geschaffen in welches Libellen, Amphibien, Fische und Wasserpflanzen zurückgekehrt sind. Biber-Fachstellenleiter Christof Angst nennt Biber «die besten Biodiversitätsförderer».

Er ist auch das grösste Nagetier Europas, ein Biber kann schwerer werden als ein Reh. Einst waren Biber in der Schweiz ausgerottet, dann wurden sie erfolgreich erneut angesiedelt. Heute gibt es in der Schweiz wieder rund 5000 Biber.