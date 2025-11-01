Die verschiedenen kantonalen und kommunalen Polizeien haben in der Halloween-Nacht verstärkt Präsenz markiert.

Es gab zahlreiche Polizeieinsätze wegen Lärms und Eierwürfen. In Meilen ZH musste die Polizei wegen eines Raubs ausrücken.

Vielerorts blieb es aber weitgehend ruhig.

Eine Gruppe von mindestens sechs jungen Männern hat in der Nacht vom Freitag in Meilen ZH mehrere 13- bis 16-Jährige bedroht und ausgeraubt, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Sie erbeutete Mobiltelefone und einen Motorroller. Ein 15-Jähriger erlitt dabei eine Kopfverletzung und musste im Spital medizinisch versorgt werden.

Einsatzkräfte der Ortspolizei Meilen konnten zwei Tatverdächtige – einen 16-Jährigen und einen 18-Jährigen – verhaften. Die Kantonspolizei ermittelt weiter.

Legende: KEYSTONE/Christian Beutler

Ansonsten sei die Nacht mehrheitlich friedlich verlaufen, heisst es in der Mitteilung weiter. «Die Polizei sah sehr viele Kinder und Jugendliche, die in ihren gruseligen Kostümen friedlich durch die Quartiere zogen.»

In Zürich Busse mit Containern blockiert

Dennoch registrierte die Zürcher Kantonspolizei zwischen 17:00 und 07:00 Uhr insgesamt rund 70 Halloween-Einsätze, die Stadtpolizei Zürich weitere 50. Dabei handelte es sich meist um Eierwürfe gegen Fassaden und Fahrzeuge oder um das Abbrennen von Pyrotechnik.

In der Stadt Zürich zündeten verschiedene Unbekannte zudem zwei E-Trottinetts und einen Altkleidercontainer an und zerstörten eine mobile Toilette mit Feuerwerkskörpern. Wie die Stadtpolizei weiter mitteilte, wurden auch «in wenigen Fällen Verkehrsbusse durch teils in Brand gesetzt Abfallcontainer blockiert».

Viel Feuerwerk im Kanton Aargau konfisziert

Bei der Kantonspolizei Aargau gingen in der Halloween-Nacht über 70 Meldungen wegen Unfugs und Sachbeschädigungen ein. Grössere Schäden seien dieses Jahr ausgeblieben, teilte die Polizei mit. In Wettingen seien beispielsweise innerhalb von 1.5 Stunden an drei verschiedenen Orten Zeitungsbündel angezündet worden. In einem Fall musste die Feuerwehr ausrücken, um den Brand zu löschen.

Bei diversen Personenkontrollen wurden laut Polizeiangaben Eier und Feuerwerk vorsorglich abgenommen. Auffallend in diesem Jahr sei gewesen, dass viele Jugendliche mit Feuerwerk, insbesondere Böllern, unterwegs gewesen seien. Auch wurden Laserpointer, Sturmhauben und Messer konfisziert, um Straftaten zu verhindern.

Sichergestellte Eier und Maskierungen

Auch die Schaffhauser Polizei berichtet von einer Nacht, die mehrheitlich ruhig verlaufen sei. «Wie in den letzten Jahren kam es punktuell zu Halloween-typischen Ereignissen», hält sie in einer Mitteilung fest und zählt Eierwerfer und Lärmbelästigungen auf. «Grössere Zwischenfälle, Personenverletzungen oder grössere Sachbeschädigungen wurden keine verzeichnet.»

Die Kantonspolizei St. Gallen zeigte ebenfalls verstärkt Präsenz und nahm präventiv Personenkontrollen vor, wie sie am Samstag mitteilte. Dabei zogen die eingesetzten Patrouillen an verschiedenen Orten rohe Eier ein. Zudem stellten sie auch einen Schlagring, Messer, Maskierungen und Betäubungsmittel sicher. Die meisten Kontrollen seien aber negativ verlaufen und hätten zu keinen Klagen Anlass gegeben, hält die Polizei fest.