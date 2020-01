Das Beispiel des Bauern Kulov ist ein Projekt, das bleibt, auch wenn die Schweiz mal nicht mehr zahlt. Doch ist es sinnbildlich für alle Schweizer Projekte in Bulgarien? Pauschal lasse sich das nicht sagen, so SRF-Osteuropa-Korrespondentin Sarah Nowotny: «Es stimmt aber, dass die Schweiz in Bulgarien einiges richtig gemacht hat.»

Die Schweiz habe im Land etwa erfolgreich für das Modell der dualen Berufsbildung geworben. Allerdings: Der Bund gibt an, dass es bei jedem vierten Projekt Probleme gegeben habe. «Diese reichen von Abbruch bis Verzögerung.» Bei einem Helikopter-Notfalldienst sei beispielsweise erkannt worden, dass sich das Projekt weder praktisch noch administrativ umsetzen lasse. Solche Schwierigkeiten seien oft fehlendem Know-how geschuldet – gerade in Provinz abseits der Hauptstadt Sofia.

Für Nowotny ist insgesamt aber klar: Bulgarien ist eines der Länder der östlichen EU, das Unterstützung nötig hat. Doch im Land grassiert auch die Korruption. Wie kann die Schweiz verhindern, dass ihr Geld versickert? Diesbezüglich mache sie einiges besser als etwa die EU, sagt Nowotny: «Sie behält die Projekte in ihrer Hand, von A bis Z. So hat sie jederzeit die Kontrolle über Geldflüsse.»