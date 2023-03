Das Bundesamt für Statistik (BFS) hat in Szenarien für die Entwicklung der Anzahl Studierenden und der Abschlüsse in der höheren Berufsbildung aufgezeigt, dass die Anzahl Studierenden an Höheren Fachschulen (HF) bis 2031 um 12 Prozent steigen dürfte.

Aus einem Referenzszenario des BFS geht hervor, dass 2031 insgesamt 38'400 Personen an einer HF studieren sollen. In der deutschsprachigen und rätoromanischen Schweiz entspricht das Wachstum dem gesamtschweizerischen Durchschnitt von 12 Prozent. Auch in der französischsprachigen Schweiz sei mit einem Anstieg um 13 Prozent zu rechnen. In der italienischsprachigen Schweiz sind es nur 6 Prozent.

Schweizweit dürften vor allem in den Bildungsfeldern «Informations- und Kommunikationstechnologie», «Sozialwesen» und «Pflegepersonal» mehr Studierende zu verzeichnen sein.

Die miteinbezogenen Entwicklungsfaktoren sind die Demografie, das Interesse der Jugendlichen an einem eidgenössischen Fachausweis (EF) und der Übergang in die höhere Berufsbildung. Die Ergebnisse des Referenzszenarios sind gemäss dem BFS allerdings mit Vorsicht zu interpretieren.