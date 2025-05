Stau am Gotthard löste sich erst in der Nacht auf

Noch kurz vor Mitternacht hat sich der Rückreiseverkehr vor dem Gotthard-Südportal auf einer Länge von zehn Kilometern gestaut.

Die Tessiner Kantonspolizei meldete auf der Plattform X weiterhin zähfliessenden Verkehr zwischen Giornico und Airolo.

Am längsten war die Blechlawine am Sonntagnachmittag mit 14 Kilometern.

Erst im Verlauf der Nacht habe sich der Stau aufgelöst, wie die Polizei mitteilte.

Am frühen Montagmorgen rollte der Verkehr am Gotthard wieder in beiden Richtungen, wie der Verkehrsdienst Viasuisse auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte.

Bereits kurz nach 10 Uhr am Sonntag hatte der Stau am Südportal die Marke von fünf Kilometern Länge geknackt. Um 12:30 Uhr folgte dann die 10-Kilometer-Marke. Am frühen Nachmittag waren es bereits 14 Kilometer zwischen Biasca und Airolo TI, wie der Touring Club Schweiz (TCS) mitteilte. Autofahrerinnen und Autofahrer mussten mit einer Wartezeit von bis zu zwei Stunden und 20 Minuten rechnen.

Legende: Grund für den Stau war unter anderem das Ende der Frühlingsferien in mehreren bevölkerungsreichen Schweizer Kantonen – darunter Zürich und Luzern. Keystone/Symbol

Auch am Nordportal kam es zeitweise zwischen Wassen und Göschenen UR zu einem zwei Kilometer langen Stau mit einer Wartezeit von rund 20 Minuten. Bereits am Samstag hatte sich der Verkehr vor dem Südportal auf zehn Kilometer gestaut. Auch am Nordportal in Richtung Süden kam es zu Rückstaus.

Für Reisende in Richtung Zürich haben Viasuisse und TCS die Ausweichroute über die A13 und den San-Bernardino-Tunnel empfohlen. Der San-Bernardino-Pass bleibe voraussichtlich noch bis Ende Mai geschlossen.