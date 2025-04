In den nächsten Tagen heisst es: Sonnenbrille und Hut schnappen und raus ins Freie. Denn die Schweiz befindet sich derzeit in einem Hochdruckgebiet, das sommerliches Wetter verspricht. SRF-Meteorologe Simon Eschle weiss, wie lange die warmen Temperaturen anhalten.

Simon Eschle Meteorologe SRF Meteo Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Simon Eschle ist Meteorologe bei SRF. Er hat einen Bachelor in Geographie von der Universität Zürich und einen Master in Atmosphären-Wissenschaften von der ETH Zürich. Seit Juni 2022 ist er bei SRF Meteo.

Es sind warme Tage in Sicht, können wir uns auf sommerliches Wetter einstellen?

Definitiv. Bis und mit Samstag gibt es Temperaturen zwischen 24 und 29 Grad. Im Churer Rheintal könnte sogar die 30-Grad-Marke geknackt werden. Dazu ist es sonnig und vielerorts trocken. Erst am Samstag hat es teils mehr Wolken und hie und da fällt Regen.

Was für eine Wetterfront kommt auf uns zu?

Derzeit befinden wir uns in einem Hochdruckgebiet. Am Samstag streift uns eine schwache Störung. Am Sonntag nähert sich eine Kaltfront. Es ziehen mehr Wolken auf. Nach aktuellem Stand bringen sie am Sonntagnachmittag verbreitet Regen und Gewitter. Mit rund 20 Grad bleibt es aber noch mild.

Legende: In den kommenden Tagen kann man in der Schweiz Sonne tanken. Keystone / Salvatore Di Nolfi

Anfangs nächster Woche wird's kälter, müssen wir uns vom Frühsommer wieder verabschieden?

Ja, vorübergehend schon. In der ersten Hälfte der neuen Woche liegen die Höchstwerte zwischen 11 und 16 Grad. Danach steigen sie bereits wieder leicht an. In den kommenden Tagen liegen wir deutlich über der Temperaturnorm für die Jahreszeit. In der neuen Woche liegen wir dann unter der Norm.

Was heisst das für die Balkonpflanzen?

Sie werden deutlich weniger Sonne abbekommen. Und wenn man sie ins Freie stellt, kann man sich ab und zu das Giessen sparen.

Der April war ein Monat der Wetterextreme, welche Wetterlage war daran schuld?

Verschiedene Wetterlagen haben unser Wetter bestimmt. Einerseits haben Hochdruckgebiete für Trockenheit und immer wieder für Bise gesorgt. Andererseits haben Tiefdruckgebiete lokal für viel Regen und Schnee gesorgt, etwa im Wallis oder im Berner Oberland. Ebenso war der Monat verglichen mit der Norm um 1 bis knapp 3 Grad zu warm.

Warum kommt es im April zu solchen Wetterextremen?

Wetterextreme sind üblich für den April und generell für die Jahreszeit zwischen Winter und Sommer. Nördlich der Schweiz ist die Luft noch kalt, südlich der Schweiz bereits warm. Je nachdem, woher die Luft kommt, ändert das Wetter schnell. Zudem hat die Sonne auch bei uns bereits viel Kraft und kann die Temperaturen in die Höhe treiben oder für Quellwolken sorgen.