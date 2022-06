Zum BPA in Beiss-Produkten trotz Deklaration «BPA-frei» auf der Verpackung oder im Internet:

Nuby: «Der gemessene Wert liegt mehr als 30-fach unter dem erlaubten Grenzwert für Spielzeug. Wir sind bestrebt, BPA noch mehr und ganz ausschliessen zu können. Auf der neuen Verpackung steht: «Bisphenol A entspricht der europäischen Gesetzgebung.»

MAM: «Bei der Herstellung unserer Produkte und Verpackungen verwenden wir keine Bisphenole. BPA-Kontrollen werden von MAM regelmässig in zertifizierten externen und neutralen Drittlaboren durchgeführt und gemäss unseren Lieferanten auch nicht in den Rohstoffen und Farbstoffen enthalten ist, die bei der Produktion verwendet werden. Bereits kleinste Verunreinigungen – zum Beispiel aus der Umwelt, während des Testprozesses im Labor – können jedoch dazu führen, dass Spuren von Bisphenolen erkannt werden, die jedoch selbstverständlich im vom Gesetzgeber dafür vordefinierten Rahmen bleiben müssen.»

Vulli: «Sophie la girafe® und ihr Beissring entsprechen den geltenden Rechtsvorschriften.

Wir verwenden den Begriff BPA-frei nicht auf unseren Verpackungen, ausser mit dem Hinweis «gemäss den geltenden Vorschriften». Unsere BPA-Analyseberichte besagen, dass in Sophie la girafe® kein BPA nachgewiesen werden kann.»



Zu Bisphenolen allgemein in Beiss-Produkten:



Simba: «Als Spielwarenhersteller steht die Sicherheit von Kindern für uns an erster Stelle.

Wir fühlen uns den staatlich festgelegten Gesetzen und Verordnungen verpflichtet. Dabei setzen wir voraus, dass der staatliche Gesetzgeber und seine Behörden ebenso wie wir vorrangig das Wohl von Kindern im Auge hat.»

Bisphenole könnten auch von den Verpackungen stammen – so die Vermutung des Testteams der Universität Lausanne. Wenn Verpackungen Schadstoffe an Produkte abgeben, liegt dies ebenfalls in der Verantwortung der Hersteller.