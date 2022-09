Am Gotthard staute sich der Verkehr

Obwohl die Sommerferien in der Schweiz vorbei sind, war am Samstag vor dem Gotthard-Tunnel auf der A2 erneut Geduld gefragt.

Kurz nach 12 Uhr stauten sich die Fahrzeuge zwischen Erstfeld und Göschenen in Richtung Süden auf einer Länge von 14 Kilometern.

Der Süden lockte, auch wenn die Sommerferien in der Schweiz vorbei sind: Am Samstag haben sich auf der Autobahn A2 im Kanton Uri die Fahrzeuge vor dem Nordportal des Gotthardtunnels auf einer Länge von bis zu 15 Kilometern gestaut. Die Stauspitze wurde gemäss Angaben des Touring Club der Schweiz (TCS) gegen 14 Uhr erreicht. Wer zu diesem Zeitpunkt auf der A2 unterwegs war, musste zwischen Erstfeld und Göschenen eine bis zu zweieinhalb Stunden längere Fahrzeit in Kauf nehmen.

Stau gab es auch in der Gegenrichtung: Zwischen Faido (TI) und Airolo (TI) hatte sich der Verkehr auf sechs Kilometer Länge angestaut. Der Zeitverlust betrug zwischenzeitlich bis zu einer Stunde.

Kurz vor 12 Uhr mittags meldete der TCS via Twitter zudem, dass der Gotthardtunnel in beide Richtungen vorübergehend gesperrt worden sei. Grund dafür war ein Pannenfahrzeug. Als Alternativroute wird die A13 via den San-Bernardino-Tunnel empfohlen.