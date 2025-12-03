Zuerst Risse, dann ein Loch: In der Zuger Gemeinde Baar hat sich auf fast 100 Quadratmetern der Boden gesenkt.

Direkt vor der Waldmannhalle in Baar hat sich der Boden gesenkt. Das Loch ist rund 10 auf 10 Meter gross und einen Meter tief und grösstenteils mit Wasser gefüllt. An der Waldmannhalle selbst – einem grossen Sportgebäude mit Dreifachturnhalle und 680 Tribünensitzplätzen – sind laut Gemeinde keine Senkungen oder Risse zu erkennen. Trotzdem ist das Gebäude aktuell aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Leck vermutet – Halle steht sicher auf Pfählen

Die Gebäudestatik werde von Fachleuten überprüft, um Setzungen und jegliche Gefahr auszuschliessen. Die Waldmannhalle stehe jedoch auf Pfählen, die auf sicherem Grund verankert seien, heisst es von der Gemeinde Baar, die Gefahr von Schäden sei dementsprechend klein.

Der Grund für die Bodenabsenkung ist noch nicht klar. Im Vordergrund steht aktuell ein Leck in einer Wärmepumpenanlage, dies müsse jedoch noch untersucht werden.

Wir müssen jetzt abklären, wo und wie wir auf das Rohr zugreifen können.

Über jene Rückgabeleitung, die leck sein könnte, wird Wasser, das aus einer rund 100 Meter tiefen Grundwasserschicht entnommen wurde, wieder ins Grundwasser zurückgeführt. Mit der gewonnenen Energie aus dem Wasser wird die Waldmannhalle mittels eines Wärmetauschers geheizt.

Parking bleibt wohl eine Weile gesperrt

«Die Vermutung liegt nahe, dass ein Leck in dieser Rückgabeleitung den Boden ausgespült und die Senkung ausgelöst hat», heisst es in einer Mitteilung der Gemeinde. Die Senkung befinde sich genau bei dem sogenannten Tiefengrundwasserrückgabebrunnen, wo das Wasser in den Boden zurückgeführt wird. «Wir müssen jetzt abklären, wo und wie wir auf das Rohr zugreifen können», sagt der Baarer Gemeindepräsident Walter Lipp auf Nachfrage.

Je nach Befund können die Sporthalle und das Restaurant in der Waldmannhalle in den nächsten Tagen wieder geöffnet werden. Die Tiefgarage hingegen werde voraussichtlich längere Zeit nicht zugänglich sein.