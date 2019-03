Legende: Video So heftig waren die Böen in der Zentralschweiz abspielen. Laufzeit 00:28 Minuten.

So heftig waren die Böen in der Zentralschweiz

Sturmtief «Bennet» ist in zwei Wellen von West nach Ost über die Schweiz gezogen.

Im Kanton Bern wurden zwei Personen leicht verletzt.

Im Laufe der kommenden Nacht dürfte der Wind merklich nachlassen.

An exponierten Lagen wurden laut SRF Meteo Böenspitzen von rund 150 km/h registriert. Auch in bewohnten Gebieten gab es lokal Orkanböen von bis zu 130 km/h. Nach einer kurzen Beruhigung folgten laut Daniela Schmuki von SRF Meteo bis in den Abend hinein weitere Sturmböen.

Meteorologin Schmuki rät, lose Gegenstände auf dem Balkon und im Garten zu sichern sowie Wälder zu meiden. Grosse Sturmgefahr herrscht in der gesamten Nordschweiz.

Baum stürzt auf Lieferwagen

Bisher werden die meisten Schäden aus dem Kanton Bern gemeldet. In Neuenegg stürzte ein Baum auf einen Lieferwagen. Der Lenker wurde dabei leicht verletzt. In Spiez wurde eine Frau von einem herumfliegenden Gegenstand getroffen; auch sie erlitt leichte Verletzungen.

Sturmtief «Bennet» zieht über die Schweiz Bild 1 / 7 Legende: Der Himmel über Langnau im Emmental. Vielerorts in der Schweiz sorgte Sturmtief «Bennet» für Schäden. SRF Augenzeuge/Ruedi Kläy Bild 2 / 7 Legende: Der Wind peitscht gegen Mittag über Egolzwil (LU) hinweg. SRF Augenzeuge/Vinzenz Blum Bild 3 / 7 Legende: Der Himmel über Egolzwil (LU) am Nachmittag. Am Morgen war Sturmtief «Bennet» hier mit Orkanböen von 130 km/h durchgezogen. SRF Augenzeuge/Adelheid Blum Bild 4 / 7 Legende: In Zürich windet es am 4. März 2019 ordentlich. «Bennet» fegt von Westen her über die Schweiz hinweg. Keystone Bild 5 / 7 Legende: Die Feuerwehr in Bern zerlegt eine umgekippte Tanne, welche die Eymattstrasse blockiert hat. Feuerwehr Stadt Bern Bild 6 / 7 Legende: In den Bergen rauscht der Sturm von Westen heran. SRF Augenzeuge/Niklaus Hofer Bild 7 / 7 Legende: Schon am frühen Morgen hängen über Bern düstere Wolken. Im Laufe des Tages sollen schwere Sturmböen folgen. SRF Augenzeuge/Guido Schwarz

Darüber hinaus blockierten umgestürzte Bäume mehrere Strassen. Gegenstände wurden herumgewirbelt, zum Beispiel Baustellen-Signalisationen. Auch fielen Ziegel von den Dächern. Bis am Nachmittag waren bei der Berner Kantonspolizei 80 Meldungen eingegangen.

Im Berner Worblental war der Zugsverkehr in den Morgenstunden vorübergehend unterbrochen. In der Fahrleitung hatte sich eine Gartenfolie verheddert.

Umgestürztes Gerüst

Verschiedenenorts rückten die Einsatzkräfte aus. Die Aargauer Kantonspolizei erhielt etwa 40 Meldungen über umgeknickte Äste, umgestürzte Bäume und weggeblasene Dachziegel. Personen wurden nicht verletzt.

Legende: Eine Windböe erfasste in Neuendorf einen Gerüsttreppenturm. Twitter/Kapo SO

In Neuendorf (SO) kamen fünf Mitarbeitende auf einer Baustelle mit dem Schrecken davon. Eine Windböe hatte den Gerüsttreppenturm erfasst, der an einer freistehenden hohen Betonmauer fixiert war. Der Turm knickte auf den Auslegearm eines Betonlastwagen ab und die Bauarbeiter mussten sich mit einem Höhenrettungs-Hubwagen ab einer rund 30 Meter hohen Plattform abholen lassen.

Ein Toter in Deutschland, Flugbetrieb beeinträchtigt Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Auch im Ausland sorgt «Bennet» für Schäden. Im nordrhein-westfälischen Ochtrup stürzte ein Baum am Morgen auf ein fahrendes Auto. Der 37-jährige Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Am Flughafen Frankfurt führte das Sturmtief zu Behinderungen. Die Zahl der Landungen pro Stunde wurde am Vormittag vorübergehend von 60 auf 44 Maschinen gesenkt. Zeitweise waren wegen des starken Windes gar keine Landungen möglich. Es kam zu Verspätungen. Auch Flugausfälle seien möglich, hiess es vom Flughafenbetreiber Fraport. Bei den Rosenmontagsumzügen in den deutschen Karnevalshochburgen Köln, Düsseldorf und Mainz gibt es aus Sicherheitsgründen Einschränkungen. Köln etwa verzichtet auf tragbare Grossfiguren, Fahnen, Schilder, Pferde und Kutschen.

In Zürich sind die Einsatzkräfte wegen des Sturms ebenfalls im Einsatz. In Rafz ZH stürzte ein mobiler Kran auf ein Hausdach. Verletzt wurde dabei laut Kantonspolizei Zürich niemand.