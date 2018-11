Warum jetzt? Die Marktteilnehmer sollen Klarheit und minimale Vorlaufszeit erhalten, sollte die Verlängerung der Börsenäquivalenz nicht verlängert werden.

Was enthält sie? Ab dem 1. Januar 2019 gilt für ausländische Handelsplätze eine Anerkennungspflicht, wenn sie Schweizer Aktien handeln. Der Handel mit Schweizer Beteiligungspapieren im Ausland ist nur dann zulässig, wenn das ausländische Finanzmarktrecht «keine einschränkenden» Bestimmungen enthält, die den Handel an der Schweizer Börse beeinträchtigten. Das wäre explizit der Fall, wenn die Börsenäquivalenz nicht verlängert würde.

Was bedeutet die Schutzmassnahme? EU-Handelsteilnehmer können in der Schweiz weiterhin Schweizer Aktien handeln, aber keine Aktien, die in der EU auch gehandelt werden. Schweizer Aktien unterliegen in der EU – wegen der Schutzmassnahme der Schweiz – keiner Handelspflicht mehr. Wenn Schweizer Aktien nicht «systematisch und regelmässig» an EU-Handelsplätzen gehandelt werden, benötigt die Schweizer Börse gemäss der EU-Finanzmarktverordnung (MiFIR) keine Gleichwertigkeitsanerkennung. Damit könnten europäische Händler dann in der Schweiz handeln, ohne das EU-Recht zu verletzen.

Welche Wirkung bei Verlängerung? Die Verordnung ist so ausgestaltet, dass sie bei einer Verlängerung der Börsenäquivalenz in der Praxis keine Wirkung hat.