Legende: Aktuell nominieren viele Kantonalparteien ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Nationalratswahlen. Es werden immer mehr. (Im Bild eine SP-Delegiertenversammlung im Kanton Zürich 2019) Keystone/Walter Bieri

Je mehr Kandidierende, desto eher finden Wählerinnen und Wähler jemanden, den sie auf den Wahlzettel schreiben möchten. So die Überlegung der Parteien, welche möglichst viele Listen und damit eben auch möglichst viele Plätze für Kandidatinnen und Kandidaten haben wollen.

Die mathematische Überlegung dahinter: Alle Stimmen von Unterlisten kommen schliesslich der «Stammliste», also der Hauptliste der Partei zugute. Auch wenn niemand Nationalrätin oder Nationalrat wird von den Jungparteien, der Seniorenliste oder einer regionalen Unterliste: Deren Stimmen zählen für die Partei und verbessern das Resultat insgesamt.

Laut Politikberater Mark Balsiger fehlt bisher allerdings der wissenschaftliche Beweis dafür, dass Parteien damit tatsächlich mehr Wählerinnen und Wähler finden und ihre Wähleranteile erhöhen können. Er verglich die Methode bereits 2019 gegenüber SRF mit der Fischerei. Damals hatte die Aargauer CVP 127 Kandidierende auf insgesamt neun Listen.

«Stellen Sie sich vor, am Morgen früh stechen neun Boote in den See, mit 127 Fischerinnen und Fischern an Bord. Jede und jeder hält ein kleines Fischernetz. Der gesamte Fang ist am Schluss allenfalls grösser, als wenn nur ein einziges Boot mit 16 Fischern losgefahren wäre, auch wenn diese 16 Fischerinnen und Fischer grössere Netze haben und genau wissen, wie man fischt.»