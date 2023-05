Person stirbt bei einem Zimmerbrand in Luzern

Brand in Luzerner Innenstadt

Bei einem Zimmerbrand in der Luzerner Innenstadt ist eine Person ums Leben gekommen.

Vier weitere Personen wurden laut Polizei hospitalisiert und weitere vor Ort medizinisch betreut.

30 Personen wurden beim Brand evakuiert, wie die Luzerner Polizei mitteilt.

Das Feuer konnte demnach schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Die Feuerwehr sei am Sonntagabend um 21:50 Uhr alarmiert worden, sagte Polizeisprecher Chritian Bertschi der «Luzerner Zeitung». Eine verletzte Person sei lebensbedrohlich verletzt worden. Die Wehrdienste klärten nun ab, ob die evakuierten Personen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren könnten oder nicht, erklärte Bertschi weiter. Vorläufig würden die Evakuierten an einem sicheren Ort betreut.

«Die Brandursache ist zurzeit noch offen», sagte Bertschi der Zeitung weiter. Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen durch die Brandermittler, wie die Luzerner Polizei mitteilte. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Luzern. Aufgrund des Feuerwehreinsatzes waren die Alpenstrasse, die Zürichstrasse und die Friedenstrasse für mehrere Stunden gesperrt.

Legende: Laut der Luzerner Polizei konnte ein halbes Dutzend Personen noch nicht in die Wohnungen zurückkehren. Für sie musste vorübergehend eine andere Unterkunft gesucht werden. Luzerner Polizei