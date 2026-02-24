Doris Leuthard übernimmt den Vorsitz der Stiftung Beloved, die nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana VS gegründet wurde.

Die ehemalige Bundespräsidentin wurde von den Mitgliedern des Walliser Staatsrats ernannt.

Durch die Stiftung sollen Angehörige der Opfer, Verletzte sowie Einsatzkräfte finanzielle Unterstütung erhalten.

Der Stiftungsrat zählt neun Mitglieder, «Persönlichkeiten, die für ihre Fachkompetenz und ihr Engagement bekannt sind, insbesondere in den Bereichen Medizin, Opferbetreuung und menschliche Begleitung», heisst es in einer Mitteilung des Kantons Wallis. Zu den Mitgliedern zählt insbesondere ein Vertreter der Familien der französischen Opfer. Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Ernennung seines italienischen Amtskollegen.

Legende: Die ehemalige Bundespräsidentin Doris Leuthard. Keystone/PHILIPP SCHMIDLI

Das Anfangskapital der Stiftung setzt sich zusammen aus einer Million Franken für den Betrieb der Stiftung sowie aus Spendenzusagen von derzeit 17 Millionen Franken, darunter die 10 Millionen Franken, die der Staatsrat beisteuern will.