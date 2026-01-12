Ein Lastwagen ist am Montagmorgen auf der Autobahn A2 bei Pratteln in Brand geraten.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 9 Uhr.

Bei diesem Unfall wurde niemand verletzt, wie die Kantonspolizei Basel-Landschaft gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Das verunfallte Fahrzeug hatte auch keine gefährliche Ladung dabei. Es transportierte Lebensmittel, wie die Polizei weiter bekanntgab.

Legende: KEYSTONE/Georgios Kefalas

Der Unfall führt zu einer Verkehrsüberlastung zwischen Basel-Kleinhüningen und Pratteln, wie der TCS schreibt. Es müsse mit einem Zeitverlust von bis zu 50 Minuten gerechnet werden. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.

Der Brand führe zu starker Rauchentwicklung und zu einem unangenehmen Geruch, wie Alertswiss auf seiner Webseite mitteilt. Alertswiss empfiehlt Personen, die in der Gegend wohnen, Fenster und Türen zu schliessen. Das betroffene Gebiet solle zudem weiträumig umfahren werden.