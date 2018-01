Bring it yourself

Der Patient erhält das medizinische Material von einer Firma nach Hause geschickt. Und bringt es in die Behandlung mit.

Das Wichtigste in Kürze:

Wer im Berner Inselspital in die ambulante Wundbehandlung muss, erhält das Verbandsmaterial in gewissen Fällen von einer externen Firma heimgeschickt. Und zwar in grossen Mengen.

Patienten müssen das medizinische Zubehör selber in die Behandlung mitbringen.

Das Spital begründet dies mit der der zu aufwändigen Lagerhaltung und mit dem Kampf gegen die Materialverschwendung des Personals.

Verschwendung ist allerdings eher der Versand des Verbandmaterials. Ein Patient vom Inselspital wird buchstäblich mit Wundversorgungs-Material überschwemmt.

Der Berner Paul Baumgartner musste sich im September einer grösseren Darmoperation unterziehen. Nach sieben Tagen Spitalaufenthalt wurde er entlassen, musste danach aber noch während mehreren Wochen zwei Mal wöchentlich in die ambulante Wund- und Stomaberatung des Inselspitals.

Patienten werden zum medizinischen «Lager»

Was ihn verblüffte: Wenige Tage nach Spitalaustritt lag ein Paket einer externen Firma mit medizinischem Material im Briefkasten. Darin waren sterile Kompressen, Schere, Pinzetten, Wundreinigungslösung, Folienverband, Einmalspritzen, Pflasterentfernungsspray, Kanülen und mehr. Der Wert des Pakets: 350 Franken. Bestellt wurde es vom Inselspital. Dieses Material müsse er jeweils selber in die Wundbehandlung mitbringen, hiess es.

«Personal verschwendet Material»

Paul Baumgartner fand das Vorgehen eher eigenartig: «Das ist ja so, wie wenn ich in ein Restaurant gehe und das Fleisch und das Gemüse selber mitbringen muss, das dort dann gekocht wird.» Aber auch die Begründung der Fachperson fand er seltsam: Man könne nicht mehr alles im Spital an Lager haben, zudem würde das Personal das Material verschwenden, wenn zuviel davon im Haus wäre, hiess es von der zuständigen Person.

Paket folgt auf Paket

Die Fragezeichen von Paul Baumgartner wurden noch grösser, als in den nächsten drei Wochen vier weitere Pakete mit Verbandsmaterial eintrafen. «Das vierte Paket habe ich schon gar nicht mehr geöffnet: Ich hatte schon so viel Material im Haus, dass es bis im Frühling gereicht hätte.» Baumgartner lacht und meint: «Ich könnte mittlerweile einen kleinen Materialhandel aufziehen.»

Doch bei allem Humor: Für Paul Baumgartner ist das pure Verschwendung – auf Kosten der Prämienzahler. Zwei Drittel des Materials blieb ungeöffnet liegen. Und hätte die externe Firma auf sein Drängen keine frankierten Rücksendeetiketten geschickt, hätte er das Material vermutlich entsorgt.

Begründung: Zielgerichtetere Behandlung

Am Inselspital können die Verantwortlichen die Kritik nachvollziehen. Doch das Vorgehen habe gute Gründe: In drei Vierteln der Fälle reiche das interne Lager zwar vollständig aus. Doch in manchen Fällen wolle man den Patienten spezielles Wundbehandlungszubehör zur Verfügung stellen. Zudem habe so auch die Spitex beim Patienten Zuhause Zugriff auf das Material.

Doch so speziell wie das Inselspital dies darstelle, sei das meiste des zugeschickten Verbandsmaterials nicht, sagen mehrere Ärzte auf Anfrage des SRF-Konsumentenmagazins «Espresso».

Dass Paul Baumgartner von Kompressen, Pinzetten und anderem medizinischen Material regelrecht überschwemmt wurde, sei tatsächlich ein Versehen, räumt das Inselspital ein. Zwar sei die Materialplanung bei offenen Wunden schwierig, da nicht klar sei, wie sich die Situation entwickeln werde. Doch irgendjemand hätte in diesem Fall tatsächlich «Stopp» sagen müssen, sagt die Verantwortliche.

Nicht branchenüblich

Eine nicht repräsentative Umfrage des SRF-Konsumentenmagazins «Espresso» bei anderen grossen Spitälern in Zürich, Basel, St. Gallen und Baden zeigt, dass das Vorgehen kein Branchenstandard ist. Selbstverständlich müssten die Patienten ihr Verbandsmaterial nicht in die Wundberatung mitnehmen, heisst es auf Anfrage. Der Zusatzaufwand, das Material für den Patienten zu lagern und für die Behandlung bereitzustellen, gehöre zu einer guten Dienstleistung dazu.