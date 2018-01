Überraschend erklärte SP-Ständerätin Pascale Bruderer gestern Abend, dass sie zu den Eidgenössischen Wahlen 2019 nicht mehr antreten werde. Im SRF-Interview spricht die Politikerin über ihre Beweggründe und allfällige Zukunftsplanungen.

SRF: Pascale Bruderer, warum haben sie sich dazu entschlossen, Ende der Legislatur zurückzutreten?

Pascale Bruderer: Es sind jetzt 20 Jahre, die ich in der Politik bin. Sechs Jahre kommunal, kantonal jetzt auch viereinhalb Legislaturen im nationalen Parlament. Das ist eine sehr lange Zeit. Es ist eigentlich mein halbes Leben. Bisher ist für mich immer klar gewesen: so gerne und mit so viel Freude ich Politik auch betreibe – es kommt eine Zeit danach, wo ich andere Projekte habe und andere Pläne verfolge.

Und warum geben sie den Rücktritt gerade jetzt bekannt?

Im Dialog mit verschiedenen Menschen und auch mit der Partei ist mir klar geworden, dass die Partei auch Zeit braucht, um eine personelle Neuplanung zu machen. Zeit braucht, um Gespräche zu führen, die auch transparent geführt werden sollten. Nachdem ich mich definitiv entschieden hatte gab es keinen Grund mehr, das für mich zu behalten.

Die SP Aargau und ich hatten es nicht immer einfach miteinander.

Wichtig war für mich auch, der SP Aargau dies heute zuallererst mitteilen zu können. Wir hatten es nicht immer einfach miteinander, weder die Partei mit mir noch ich mit der Partei. Aber wir haben immer einen Weg gefunden, die Probleme zu lösen, ohne dass es eskaliert wäre und ohne dass die persönliche Profilierung im Vordergrund gestanden hätte.

Sie haben es angesprochen – es war nicht immer einfach gewesen. Sie gehören ja zum sogenannten Reformflügel. Da sind sie nicht immer auf der Parteilinie. Fühlten sie sich dadurch auch ein wenig ausgegrenzt?

Überhaupt nicht. Den Moment hat es nicht einmal gegeben. Im Gegenteil, es sind ja auch nur wenige Momente gewesen, in denen ich mich nicht einverstanden erklärte mit der Parteimeinung. Bei den allermeisten Themen da bin ich absolut gleicher Meinung. Ich musste mich nie verbiegen, das ist mir wichtig gewesen. Und in diesen Momenten bin ich auch hingestanden und habe meine persönliche Meinung vertreten.

Die SP Aargau und ich haben da einen Super-Dialog gehabt und ich habe die Freiräume gehabt. Ich bin halt überzeugt und diese Überzeugung teile ich mit der Parteileitung der SP Aargau, dass wir in der SP Platz haben für eine Vielfalt von Meinungen. Wir haben verschiedene Strömungen und Flügel. Die sollen auch ihren Platz haben. Die Vielfalt und Breite ist nicht das Problem der SP, im Gegenteil – das ist unsere Stärke. Und deshalb habe ich mich stark dafür eingesetzt, dass auch der sozialliberale Flügel, zu dem ich gehöre, in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird.

Legende: «Wir haben das Glück in der SP Aargau, dass die Partei hervorragend aufgestellt ist.» Keystone

Sie sind ja auch das Aushängeschild der SP Aargau. Was glauben sie hat ihr Rücktritt für Konsequenzen für die Partei?

Ein Rücktritt ist immer auch ein dynamisierender Moment, der Platz und Raum schafft für neue Kräfte. Und wir haben das Glück in der SP Aargau, dass die Partei hervorragend aufgestellt ist. Sie ist gut aufgestellt thematisch, gut verankert in der Bevölkerung. Es gibt sehr viele Persönlichkeiten, die kompetent und motiviert sind. Die haben jetzt die Möglichkeiten, den Freiraum zu nutzen.

Seit 20 Jahren machen sie Politik: Zuerst im Einwohnerrat in Baden, dann im Grossrat, im Nationalrat und Ständerat. Logische Konsequenz wäre doch da der Bundesrat. Das vergeben sie sich doch jetzt quasi.

Na, vergeben ist das nicht. Und es ist auch nie mein Ziel gewesen. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich so nah an Bundesrätinnen und Bundesräten bin, dass ich auch sehe, wie man sein Privatleben ziemlich aufgibt. Für mich ist das Privatleben aber immer wichtig gewesen. So wie ich vorher sagte: mir ist immer klar gewesen, es gibt ein Leben nach der Politik. So hat es für mich auch immer ein Leben neben der Politik gegeben. Das wäre schwierig in einem solchen Amt. Und darum habe ich auch nie darauf geschielt.

Sie sind 40 Jahre alt. Da fangen viele erst gerade mit ihrer Karriere an, gerade auf dem politischen Parkett. Wie geht es jetzt mit ihnen weiter?

Ich bin völlig offen. Ich habe keine konkreten Pläne. Für mich ist jetzt auch ganz wichtig, dass ich Kraft und Energie weiter bündeln kann für meine Arbeit im Ständerat. Da gibt es noch so viel zu tun und ich mache die Arbeit so gerne, dass die jetzt ganz klar im Fokus steht. Gleichzeitig werde ich die Zeit auch nutzen, mir über meine vielen Ideen und Plänen klarer zu werden. Dieser Entscheid ist ganz bewusst noch nicht gefallen. Ich werde jetzt auch nichts überstürzen.

Für ein allfälliges Regierungsratsamt stehe ich nicht zur Verfügung.

Aber ein politisches Amt ist für sie im Augenblick sicher ausgeschlossen.

So konsequent, wie ich mich der Politik gewidmet habe in den letzten zwei Jahrzehnten, so konsequent werde ich die neue Orientierung anpacken. Ja, das bedeutet auch, dass ich beispielsweise für ein allfälliges Regierungsratsamt nicht zur Verfügung stehe.

Schauen wir noch mal zurück: . Was sind ihre grössten Erfolge gewesen, vielleicht auch die grössten Misserfolge in ihren 20 Jahren als Politikerin?

Der Zufall will es, dass der Moritz Leuenberger, der heute über «No Billag» diskutiert hat mit uns, das RTVG, das Radio- und Fernsehgesetz, erwähnt hat. Darin gibt es eine Verpflichtung für die SRG die Aufbereitung für Sendungen für sinnesbehinderte Menschen sicherzustellen. Dieser Passus, dieser Artikel geht zurück auf einen meiner allerersten Anträge im Parlament.

Das hat dazu geführt, dass etwa die Tagesschau in Gebärdensprache übersetzt wird und dass viele Sendungen untertitelt werden. Viel mehr, als es früher noch der Fall gewesen ist. Das ist für Journalisten vielleicht nur ein kleines Beispiel. Wenn ich aber entsprechende Leute auf der Strasse treffe, die seither Zugang haben zur politischen Meinungsbildung und zur politischen Information, dann spüre ich, wie wichtig Politik auch im Kleinen ist.

Das hat mir wieder vor Augen geführt, dass es die ganz grossen Würfe gibt, die selten auf jemanden allein zurückzuführen sind. Das ist immer Teamwork. Aber es gibt daneben auch kleine, entscheidende Erfolge, die wichtig sind für einzelne Menschen. Entscheide, die im Grossen und Ganzen manchmal nur nach etwas Kleinem ausschauen.

Gibt es auch etwas, was sie fuchst, dass sie es nicht durchbringen konnten?

Ja. Ich habe mich mit vollem Elan für die Altersvorsorge «2020» eingesetzt, worüber wir abgestimmt haben vor wenigen Monaten. Und selbstverständlich ist das etwas, was ich mir anders gewünscht hätte. Wo ich jetzt auch gerne bei der Neuauflage mitarbeiten würde. Aber das ist das Leben.

Und einerseits ist es mir immer gelungen, mich wieder neu zu motivieren. Das ist etwas, das ich im Sport gelernt habe. Und andererseits fällt er mir trotzdem leicht loszulassen. Weil ich weiss, dass im Parlament die Werte, die auch ich vertreten habe, weiter vertreten werden. Und ich werde andere Möglichkeiten haben, die politische Diskussion zu verfolgen.

Das Gespräch führte Mario Gutknecht.