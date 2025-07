«Wir haben soeben eine interessante Studie veröffentlicht. Da hat man die Tumorstadien von Frauen aus dem Kanton Luzern verglichen mit den Tumorstadien aus Kantonen mit Screeningprogrammen», sagt Susanne Bucher, Co-Chefärztin und Leiterin des Brustzentrums im Luzerner Kantonsspital. Man habe dabei aufzeigen können, dass Frauen in Luzern höhere Tumorstadien hätten, dass also die Tumore grösser seien und dass vermehrt ein Lymphknotenbefall vorhanden sei. «Und damit ist die Prognose für die Frau natürlich schlechter», so Bucher.