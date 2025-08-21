Der Bund plant mit einem Defizit im kommenden Jahr

Der Bund hat das Budget für 2026 veröffentlicht.

Laut Angaben der Finanzverwaltung wird für nächstes Jahr im ordentlichen Budget ein Defizit von 609 Millionen Franken budgetiert.

Die ordentlichen Ausgaben steigen nächstes Jahr um 5.1 Prozent.

Ein Grund für den Anstieg sei die 13. AHV-Rente. Aber auch das Armeebudget oder Beiträge an EU-Forschungsprogramme würden dazu führen, dass die Ausgaben höher seien.

Das Budget 2026 basiere auf den Konjunkturprognosen der Expertengruppe vom Juni 2025 – diese geht davon aus, dass die US-Importzölle auf einem tieferen Niveau sind. Aktuell liegen sie bei 39 Prozent.

