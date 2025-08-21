 Zum Inhalt springen

Budget 2026 Der Bund plant mit einem Defizit im kommenden Jahr

21.08.2025, 12:58

  • Der Bund hat das Budget für 2026 veröffentlicht.
  • Laut Angaben der Finanzverwaltung wird für nächstes Jahr im ordentlichen Budget ein Defizit von 609 Millionen Franken budgetiert.
  • Die ordentlichen Ausgaben steigen nächstes Jahr um 5.1 Prozent.

Ein Grund für den Anstieg sei die 13. AHV-Rente. Aber auch das Armeebudget oder Beiträge an EU-Forschungsprogramme würden dazu führen, dass die Ausgaben höher seien.

Das Budget 2026 basiere auf den Konjunkturprognosen der Expertengruppe vom Juni 2025 – diese geht davon aus, dass die US-Importzölle auf einem tieferen Niveau sind. Aktuell liegen sie bei 39 Prozent.

++ Es folgt mehr ++

SRF4 News, 21.08.25, 12:30 Uhr ; 

