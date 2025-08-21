- Der Bund hat das Budget für 2026 veröffentlicht.
- Laut Angaben der Finanzverwaltung wird für nächstes Jahr im ordentlichen Budget ein Defizit von 609 Millionen Franken budgetiert.
- Die ordentlichen Ausgaben steigen nächstes Jahr um 5.1 Prozent.
Ein Grund für den Anstieg sei die 13. AHV-Rente. Aber auch das Armeebudget oder Beiträge an EU-Forschungsprogramme würden dazu führen, dass die Ausgaben höher seien.
Das Budget 2026 basiere auf den Konjunkturprognosen der Expertengruppe vom Juni 2025 – diese geht davon aus, dass die US-Importzölle auf einem tieferen Niveau sind. Aktuell liegen sie bei 39 Prozent.
