Der Voranschlag des Bundes für das nächste Jahr, so wie ihn der Bundesrat dem Parlament beantragt, hält die Schuldenbremse gerade noch knapp ein. Dies allerdings nur dank Kürzungen von je zwei Prozent in allen Bereichen des Bundeshaushalts, in denen dies ohne Gesetzesänderungen möglich ist. Ausgenommen von diesen Kürzungen hat der Bundesrat einzig die Armee.

Wirklich gespart habe der Bundesrat damit aber nichts, hielt im Ständerat der Zuger Peter Hegglin (Mitte) fest. In den meisten Bereichen würden die Ausgaben gegenüber dem laufenden Jahr trotzdem wachsen – einfach nicht so stark wie ursprünglich geplant. Nur in einem einzigen Bereich führe die 2-Prozent-Kürzung tatsächlich zu Einsparungen: der Landwirtschaft: «Es ist der einzige Bereich mit einer negativen Kostenentwicklung. Der Bereich Bildung wächst um 2 Prozent, der Bereich Landwirtschaft über 5 Prozent», sagte Hegglin.

Keine Chance für Kürzungen bei der Landwirtschaft

Dem Ständerat sind deshalb heute Morgen zwei Anträge vorgelegen, welche die Landwirtschaft vor Kürzungen bewahren wollten. Die Mehrheit der Finanzkommission schlug vor, zumindest auf die Hälfte der Kürzungen bei den Direktzahlungen für die Bäuerinnen und Bauern zu verzichten.

Die Direktzahlungen sind kaum mit anderen Ausgaben zu vergleichen (...).

Der Thurgauer SVP-Ständerat Jakob Stark beantragte gar, von jeglichen Kürzungen bei den Direktzahlungen abzusehen. Er begründete dies damit, dass das Einkommen der Landwirtschaftsbetriebe weit unter dem Schweizer Durchschnittseinkommen liege. Und im letzten Jahr sei es sogar noch gesunken. Da dürfe man nicht noch die Direktzahlungen reduzieren, fand Stark: «Die Direktzahlungen sind kaum mit anderen Ausgaben zu vergleichen, weil sie direktes landwirtschaftliches Einkommen darstellen, sozusagen einer Lohnzahlung entsprechen.»

Parteikollege Werner Salzmann aus dem Kanton Bern pflichtete Stark bei. Es sei falsch, jetzt bei der Landwirtschaft anzusetzen: «Jede Rationalisierung hat dazu geführt, dass nicht die Landwirtschaftsbetriebe profitiert haben, sondern andere, entweder der Konsument oder der Zwischenhandel.»

Ständerat bringt Bundesbudget in Schieflage

Gegenstimmen gab es im Ständerat keine. Und so hat sich der Ständerat denn auch sehr deutlich mit 39 zu 0 Stimmen für den Antrag von Jakob Stark ausgesprochen, auf jegliche Kürzungen bei den Direktzahlungen zu verzichten.

Legende: Bundesrätin Karin Keller-Sutter wies im Ständerat vergeblich darauf hin, dass das Budget so nicht mehr konform mit der Schuldenbremse sei. Keystone/Peter Klauzer

Das aber bringt den Voranschlag des Bundes in Schieflage. Denn kurz davor hatte der Ständerat einen Antrag, den Verzicht auf die Sparmassnahme bei der Landwirtschaft mit einer Kürzung beim Fonds für die Regionalentwicklung zu kompensieren, abgelehnt. Was Finanzministerin Karin Keller-Sutter feststellen liess: «Wenn diese Kompensation nicht erfolgt, nach meinem Kopfrechnen, wäre dann die Schuldenbremse nicht mehr eingehalten.»

Der Voranschlag geht am Donnerstag an den Nationalrat.