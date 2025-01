Ein Mann soll in Büren an der Aare in einer Bar Leute attackiert haben.

Security-Mitarbeitende setzten darauf Pfefferspray gegen den Mann ein und brachten ihn zu Boden.

Darauf verlor er das Bewusstsein und verstarb aus noch ungeklärten Gründen.

Die Polizei wurde am Donnerstag gegen 21 Uhr wegen eines medizinischen Notfalls alarmiert, wie sie in einer Mitteilung vom Montag schreibt. Aussagen zufolge habe der Mann zuvor in einer Bar an der Kreuzgasse Personen verbal und tätlich angegriffen.

Zwei Sicherheitskräfte einer privaten Firma hätten den Mann daraufhin aufgefordert, das Lokal zu verlassen. Der Mann kam der Aufforderung nicht nach. Die Sicherheitsmitarbeitenden setzten daraufhin Pfefferspray ein und brachten den Mann zu Boden, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Aus noch ungeklärten Gründen verlor er daraufhin das Bewusstsein. Er wurde bis zum Eintreffen der Rettungskräfte von Ersthelfenden betreut.

Ermittlungen laufen «in alle Richtungen»

Trotz umgehender Rettungsmassnahmen verstarb er aber noch vor Ort. Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft hat die Berner Kantonspolizei umfangreiche Ermittlungen aufgenommen. Diese laufen derzeit «in alle Richtungen» und dürften noch einige Zeit in Anspruch nehmen, so die Polizei.