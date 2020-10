Laut Experten und Vertretern des Bundes verzeichnet die Schweiz mittlerweile höhere Corona-Fallzahlen als alle umliegenden Länder.

Die aktuellen Massnahmen reichten bei weitem nicht aus, sagt der Leiter der Covid-Taskforce des Bundes vor den Medien in Bern.

Mit den stark steigenden Corona-Fallzahlen gehen zudem langsam die Testkapazitäten aus.

Der Bund appelliert nun an die Bevölkerung, in sämtlichen Lebensbereichen alle unnötigen Kontakte zu vermeiden.

Laut Stefan Kuster, Leiter Übertragbare Krankheiten im Bundesamt für Gesundheit (BAG), ist die Corona-Lage in der Schweiz immer noch sehr ernst. «Wir haben mittlerweile alle Nachbarländer deutlich überholt», sagte er vor den Bundeshausmedien. Die Zahlen in der Schweiz lägen beispielsweise fünf Mal so hoch wie jene in Deutschland.

Mehr als ein Fünftel aller Tests fallen positiv aus.

Innert einer Woche haben sich die Ansteckungszahlen in der Schweiz mehr als verdoppelt. Ins Auge sticht auch die hohe Positivitätsrate von über 20 Prozent. «Mehr als ein Fünftel aller Tests fallen positiv aus», sagte Kuster dazu. Der Anstieg gehe so lange exponentiell weiter, bis die Reproduktionszahl unter 1 sinkt. Momentan steckten 10 infizierte Personen 16 weitere Personen an. Betroffen sind laut Kuster weiterhin alle Altersklassen und Regionen.

Wir müssen jetzt handeln. Wenn wir heute Massnahmen treffen, wirken sie in zwei Wochen. Die Kapazität der Intensivbetten ist aber in zwei bis drei Wochen erreicht.

Taskforce warnt eindringlich

«Wir müssen jetzt handeln. Wenn wir heute Massnahmen treffen, wirken sie in zwei Wochen. Die Kapazität der Intensivbetten ist aber in zwei bis drei Wochen erreicht.» Dies sagte Martin Ackermann, Chef der Covid-19-Taskforce des Bundes, vor den Medien. Er antwortete damit auf die Frage eines Journalisten, ob die Schweiz noch Zeit habe, bis der Bundesrat am Mittwoch neue schweizweite Massnahmen verhänge.

Die Taskforce empfehle, die Massnahmen bis im März oder April durchgehend in Kraft zu lassen, um nachhaltig die Epidemie einzudämmen. Auf eine Journalistenfrage bezüglich des Tempos der Massnahmen antwortet Ackermann, die diversen Akteure hätten durchaus ihre Verantwortung übernommen, Bund und Kantone gemeinsam. «Es geht vorwärts.»

Diese Massnahmen schlägt die Taskforce vor Die wissenschaftliche Covid-19-Taskforce des Bundes hat in ihrer wöchentlichen Lagebeurteilung folgende Massnahmen auf Bundesebene zur Eindämmung des Coronavirus beschlossen werden sollen. Bis im März/April 2021 soll folgendes gelten: Maskenpflicht in allen Innenräumen und in überfüllten Aussenbereichen wie etwa Strassenmärkte

und in überfüllten Aussenbereichen wie etwa Strassenmärkte Homeoffice für alle, für die dies möglich ist

für alle, für die dies möglich ist die Schliessung von Unterhaltungs- und Erholungsstätten mit engen und schlecht belüfteten Innenräumen

mit engen und schlecht belüfteten Innenräumen Beschränkung privater Zusammenkünfte , beispielsweise auf weniger als zehn Personen

, beispielsweise auf weniger als zehn Personen Beschränkung öffentlicher Versammlungen , beispielsweise auf weniger als fünfzig Personen

, beispielsweise auf weniger als fünfzig Personen Einschränkung der Öffnungszeiten von Restaurants und Bars, beispielsweise auf 21 Uhr

und Bars, beispielsweise auf 21 Uhr Einstellung von Aktivitäten mit einem hohen Übertragungsrisiko , etwa Kontaktsportarten, Gesang oder Orchester mit Blasinstrumenten

, etwa Kontaktsportarten, Gesang oder Orchester mit Blasinstrumenten Wo möglich, Umstellung auf ausschliessliche Online-Bildung in allen sekundären und höheren Bildungseinrichtungen

in allen sekundären und höheren Bildungseinrichtungen Erhöhung der Zahl der Coronavirus-Testzentren und der Zahl der Contact-Tracer

und der Zahl der Contact-Tracer Regelmässige Tests von Arbeitnehmenden in Hochrisiko-Umgebungen. Die Taskforce schreibt weiter, dass die Massnahmen für die Gesellschaft umsetzbar sein und den Kern der Wirtschaft schützen sollten. Es brauche Kompensationsmassnahmen für besonders betroffene Wirtschaftssektoren. Die genauen Schwellenwerte für Einschränkungen von Versammlungen, privaten Treffen oder Öffnungszeiten könnten je nach Situation angepasst werden.

Enge Kontakte müssen minimiert werden

Zu den steigenden Zahlen beigetragen hat laut Ackermann mitunter das kältere Wetter. Auch habe die Effektivität des Contact-Tracings anfangs Herbst durch die hohen Fallzahlen gelitten und zur Beschleunigung geführt. Weiter habe die Schweiz im September relativ lockere Massnahmen gehabt.

Wir haben einen Getriebeschaden.

Angesichts der Lage müssten die engen Kontakte dringend runter, betonte auch Rudolf Hauri, Zuger Kantonsarzt und Präsident der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte. Dies sei durch Verminderung körperlicher Nähe sowie unnötiger Ansammlungen in Freizeit und Sport erreichbar. Es gelte deshalb Massnahmen sorgfältig abzuwägen. «Soziale Kontakte müssen möglich bleiben», so Hauri.

Testkapazitäten bald erreicht

Mit den stark steigenden Corona-Fallzahlen gehen der Schweiz langsam die Testkapazitäten aus. «Wenn die Entwicklung so weitergeht, werden wir die Testkapazitäten überschreiten», sagte Kuster. Auch Hauri bekräftigte, das Contact Tracing habe die Grenzen erreicht: «Wir haben einen Getriebeschaden». Deshalb könne es nun sehr helfen, enge und gute Bekannte selber zu informieren, damit sie sich vorsichtig verhalten und in Selbstquarantäne begeben könnten.