Quartier-Oper: Einige hundert Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Bümpliz-Bethlehem erarbeiten mit professionellen Künstlerinnen und Künstlern ihre eigene Quartier-Oper.

Hommage an die Demokratie: Die Hommage ist dem 50-jährigen Jubiläum der Einführung des Frauenstimm- und Wahlrechtes vom 7. Februar 1971 gewidmet. Mit einer musikalischen Grossbildprojektion am Bundeshaus inszeniert das Projekt die eigenständige Geschichte der Schweizerinnen als Hommage an die Demokratie.

Neben diesem musikalischen Bilderbogen mit Chorauftritt aus allen Landesteilen präsentiert das Projekt 50 Porträts von Frauen in der Altstadt von Bern. Nach dem Berner Start im Februar 2021 reisen Projektion und Ausstellung in weitere Kantone und Städte der Schweiz.

Dieses Projekt wird trotz möglichem Wegfall der Bundesmillion umgesetzt – das Geld ist bereits gesprochen.