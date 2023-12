Der zukünftige Chef des Bundesamtes für Cybersicherheit, Florian Schütz, gibt Auskunft über die Kündigungen und mögliche Interessenkonflikte beim neuen Amt.

SRF News: Insgesamt haben im letzten Jahr zehn Personen beim NCSC gekündigt. Kennen Sie die Beweggründe?

Florian Schütz: Die Beweggründe sind sehr individuell. Immer wenn es organisatorische Wechsel gibt, ist das für viele auch die Zeit zu reflektieren, was sie in der Karriere gerne machen möchten. Der Wechsel ist ja bei uns, dass wir ein Bundesamt werden und in ein neues Departement gehen.

Wie stellt das VBS, das zukünftige Departement, sicher, dass Interessenkonflikte zwischen nachrichtendienstlichen Interessen und Sicherheitsinteressen Privater gelöst werden können?

Das wird primär über die Gesetzgebung abgedeckt. Das Informationssicherheitsgesetz sowie die Organisationsverordnung VBS definieren, was gemacht werden darf. Es ist ja auch durch das Parlament die Meldepflicht für kritische Infrastrukturen definiert worden, die da auch klar besagt, dass das Bundesamt für Cybersicherheit gewisse Informationen nicht weitergeben darf ohne Einwilligung der Meldenden. Dann ist es natürlich auch so, dass es weitere Compliance-Mechanismen gibt. So gibt es zum Beispiel bei der Finanzkontrolle eine Whistleblowing-Stelle nicht nur für Cyber, sondern generell. Wenn Mitarbeitende oder Dritte Verstösse sehen würden, können sie sich darüber melden.

Gibt es eine Priorisierung privater Interessen gegenüber nachrichtendienstlichen Interessen?

Das Bundesamt für Cybersicherheit priorisiert ganz klar die Interessen von Wirtschaft, Gesellschaft und Behörden. Sehr oft sind dann auch Interessen gemeinsam vorhanden. Ich würde Nachrichtendienste nicht als Feinde der Interessen der Bevölkerung und der Wirtschaft bezeichnen. Ganz im Gegenteil. Sie haben auch ein Interesse, mit der Spionageabwehr hier beizutragen. Aber es sind unterschiedliche Tätigkeiten. Hier haben wir dann auch die Compliance mit der Trennung von Cybersicherheit, Cyber Defense und Cyber Strafverfolgung, wie wir es auch in der Vergangenheit hatten.

Das Gespräch führte Tobias Gasser