Im vergangenen letzten Halbjahr gab es neue Fälle in Tschechien und Rumänien.

Der Bund geht davon aus, dass es auch zu Fällen in der Schweiz kommen könnte.

Das Virus breitet sich bei Schweinen schnell aus, ist aber für Menschen nicht gefährlich.

«Die Schweinepest ist auf dem Vormarsch», sagt Stefan Kunfermann, Sprecher des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen. «Wir gehen davon aus, dass es auch zu Fällen in der Schweiz kommen könnte. Daher haben wir Massnahmen ergriffen.»

Auch die Schweizer Bauern beobachten das Virus, denn es übertrage sich einfach. «Es kann in Dreck und in Speiseresten sein. Wildscheine, die das Virus in sich tragen und lange Strecken zurücklegen, können Hauschweine anstecken», sagt Thomas Jäggi, Sprecher des Schweizer Bauernverbands.

Noch ist das Virus nicht in Österreich oder Deutschland angekommen. «Uns macht aber die grosse Wildschweinpopulation in Deutschland Sorgen. Wildscheine können ohne Probleme auch den Rhein überqueren», so Jäggi.

Infiszierte Hauschweinbestände müssten laut Gesetz vollständig getötet werden. Wenn es zu Nottötung kommt, dann geht schnell um dreistellige Millionenbeträge, sagt Thomas Jäggi vom Schweizer Bauernverband.