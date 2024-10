Der Beschwerdeführer kam 2012 in die Schweiz, ihm wurde Asyl gewährt. Schon bald geriet er aufgrund seiner Aktivitäten für den Islamischen Staat in den Fokus der Bundesanwaltschaft. Sein Flüchtlingsstatus wurde ihm entzogen, seine Abschiebung jedoch ausgesetzt.

Im Jahr 2017 wurde der Iraker vom Bundesstrafgericht wegen Beteiligung am IS zu einer Strafe von 3 Jahren und 8 Monaten verurteilt. Da er seine Strafe bereits in Untersuchungshaft verbüsst hatte, wurde er freigelassen, vorläufig aufgenommen und dem Kanton Schaffhausen überstellt.