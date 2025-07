Per E-Mail teilen

Darum geht es: Zwei Inschriften im Zürcher Niederdorf sorgen seit Jahren für Diskussionen. «Zum Mohrenkopf» und «Zum Mohrentanz» steht dort über Türbogen. Weil die Begriffe rassistisch behaftet sind, will die Zürcher Stadtregierung sie abdecken lassen. Geplant ist, dass sie reversibel abgedeckt werden; die Inschriften an sich also nicht beschädigt werden. Der Zürcher Heimatschutz hat sich bis vor Bundesgericht dagegen gewehrt. Nun hat das Bundesgericht die Beschwerde abgewiesen. Für die Stadt Zürich bedeutet das: Die Inschriften dürfen definitiv verdeckt werden.

So haben die Vorinstanzen entschieden: Der Zürcher Heimatschutz war mit seiner Beschwerde im März 2023 vor dem Baurekursgericht zunächst erfolgreich. Das Gericht argumentierte, dass eine Abdeckung der Schriftzüge das Erscheinungsbild der schützenswerten Gebäude beeinträchtigen würde. Nachdem die Stadt Zürich das Urteil weitergezogen hat, kam das Zürcher Verwaltungsgericht im Dezember 2024 zum gegenteiligen Schluss: Weil die geplanten Abdeckungen reversibel seien, würden die Gebäude in ihrem Wert nicht gefährdet, argumentierte es.

Legende: Unter anderem über diese problematische Inschrift wird gestritten: Am Haus Neumarkt 13 steht «Zum Mohrenkopf». Die Stadt Zürich will die rassistische Inschrift abdecken. Keystone/ENNIO LEANZA

Das sind die Bedenken des Heimatschutzes: Der Zürcher Heimatschutz kritisiert, die Vorinstanz habe auf eine detaillierte Schutzabklärung und eine umfassende Interessensabwägung verzichtet. Es sei willkürlich angenommen worden, dass der Schutz der Inschriften durch die reversible Abdeckung nicht gefährdet sei. Der Zürcher Heimatschutz argumentiert zudem, dass die beiden Gebäude als Schutzobjekte gelten und die Schriftzüge bedeutend für das Erscheinungsbild der Fassaden seien. Der Heimatschutz plädiert daher dafür, dass ein erklärender Text zur Geschichte der Namenszüge angebracht wird. Entsprechende Infotafeln hat die Stadt bereits im Herbst 2021 angebracht.

So argumentiert die Stadt Zürich: Für die Stadt ist klar, dass die Inschriften mit dem Wort «Mohr» eine rassistische Wirkung haben. Auf ihrer Webseite verweist sie darauf, dass das Wort seit jeher abwertend verwendet werde und im Kontext der Rassentheorie immer stärker negativ aufgeladen wurde. Die Stadt verweist zudem auf einen Bericht der ETH, den sie selbst in Auftrag gegeben hat. Dieser kommt zum Schluss, dass die Gebäude zwar schon früher mit «Zum Mohrenkopf» und «Zum Mohrentanz» benannt wurden, die heute sichtbaren Inschriften aber jüngeren Datums seien. Sie seien im 20. Jahrhundert entstanden, als der Begriff «Mohr» bereits stärker negativ aufgeladen war.